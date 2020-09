vor 6 Min.

ERC Ingolstadt verlängert mit Coach Shedden

Eishockey-Chefcoach Doug Shedden bleibt beim ERC Ingolstadt.

Die Oberbayern verkündeten die Vertragsverlängerung des 59 Jahre alten Kanadiers für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga.

Shedden ist seit Dezember 2017 in Ingolstadt und geht in seine vierte Saison. Er ist damit nach Ron Kennedy der Trainer mit der längsten Amtszeit in Ingolstadt.

