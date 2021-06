Eishockey

05:00 Uhr

Franz Reindl schließt die Reihen und wettert gegen die Störenfriede im DEB

Plus Kurz nachdem drei Landesverbände den Aufstand gegen den DEB-Präsidenten probten, sagen ihm die anderen elf ihre Unterstützung zu. Reindl arbeitet währenddessen unbeirrt auf sein Ziel hin.

Turbulente Tage liegen hinter Franz Reindl. In Riga war der DEB-Präsident live dabei, als die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft am Samstag erst im Halbfinale knapp den Finnen unterlag (1:2) und dann am Sonntag im Spiel um Platz drei eine klare 1:6-Schlappe gegen die USA kassierte. Am gleichen Wochenende hatte er offiziell seine Kandidatur für den Posten des IIHF-Präsidenten verkündet. Reindl will den Schweizer René Fasel beerben, der nicht mehr antritt. Reindl, 66, gilt als Favorit auf den Posten an der Spitze des Weltverbandes – wären da nicht diese Störfeuer aus der Heimat.

Themen folgen