Kein NHL-Vertrag: Nationalspieler Rieder sucht Verein

Eishockey-Nationalspieler Tobias Rieder muss sich einen neuen Verein suchen.

Die Anaheim Ducks aus der nordamerikanischen Profiliga NHL boten dem 28 Jahre alten Stürmer nach einer Probezeit keinen Vertrag an, wie aus einer Kadermitteilung hervorgeht.

Rieder hatte beim früheren Stanley-Cup-Sieger eine sogenannte Tryout-Vereinbarung unterschrieben. Sein Vertrag bei den Buffalo Sabres war nach der vergangenen NHL-Saison ausgelaufen. Zuvor hatte er unter anderen bei den Los Angeles Kings, den Edmonton Oilers und den Calgary Flames gespielt.

Zuletzt hatte bereits Nationalmannschaftskollege Dominik Kahun (26) nach drei Spielzeiten keinen neuen Club in der NHL gefunden. Der Stürmer, der in der vergangenen Saison zusammen mit Top-Stürmer Leon Draisaitl für die Edmonton Oilers spielte, steht jetzt in der Schweiz beim SC Bern unter Vertrag.

