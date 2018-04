vor 17 Min.

Eishockey-Nationalteam schafft Überraschung in Russland Eishockey

Sotschi (dpa) - Dem deutschen Eishockey-Nationalteam ist im zweiten Test-Länderspiel vor der Weltmeisterschaft im Mai in Dänemark eine Überraschung gelungen.

Ohne Silbermedaillengewinner rang die stark ersatzgeschwächte Auswahl in Sotschi Russland knapp mit 4:3 (1:1, 0:2, 2:0) nach Verlängerung nieder. Nach dem 1:4 am Vortag steigerte sich das Team von Bundestrainer Marco Sturm deutlich. Mit Moral kämpfte sich der Außenseiter nach einem 1:3-Rückstand zurück, Verteidiger Bernhard Ebner ließ die Deutschen in der Overtime jubeln (64.).

In der regulären Spielzeit erzielten College-Spieler Marc Michaelis (8. Minute), Simon Sezemsky (46.) und Maximilian Kammerer (51.) die deutschen Treffer. Sieben Wochen nach dem Olympia-Finale trat auch der Goldmedaillengewinner Russland im Vergleich zu Pyeongchang mit einem völlig veränderten Aufgebot an. (dpa)

