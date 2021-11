Streit um Franz Reindl: Das Klima innerhalb des DEB ist vergiftet

Plus Im Streit um Franz Reindl sind die Fronten im Verband verhärtet. Kommuniziert wird über Rechtsanwälte. Und der DEB-Präsident selbst? Will nun wohl doch erneut kandidieren.

Neulich saß Franz Reindl, Präsident des DEB, bei der Verleihung des Bayerischen Sportpreises im Publikum und repräsentierte das deutsche Eishockey. Ein Job, den er gern macht. Hinter den Kulissen seines Verbandes rumort es allerdings schon seit Monaten.