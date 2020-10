vor 33 Min.

Eishockey-Talent Stützle auf den Spuren von Draisaitl

Stürmer Tim Stützle will sich in der NHL bei den Ottawa Senators durchsetzen.

Ottawa Senators sichern sich die Dienste des 18-jährigen Tim Stützle aus Mannheim. Das deutsche Eishockey blickt schon Richtung Olympia in Peking.

Von Milan Sako

Mit der Familie und Freunden hatte Tim Stützle in Mannheim eine Sportsbar gemietet, um den großen Moment genießen zu können. Der Draft, die Talentziehung der National Hockey League, will schließlich zelebriert werden. Wenn schon nicht live vor Ort, dann in Corona-Zeiten im Kreis der Liebsten. Zu feiern gab es genügend Anlass. Die Ottawa Senators zogen das 18-jährige Eishockey-Talent an dritter Stelle und damit so früh wie vor sechs Jahren Leon Draisaitl. Stützle hält damit gemeinsam mit dem Kölner Draisaitl den Bestwert bei den Männern für die früheste Auswahl eines deutschen Sportlers in einer nordamerikanischen Profiliga.

„Natürlich ist es eine große Ehre für mich. Was Leon letztes Jahr in der NHL gemacht hat, ist etwas Außergewöhnliches. Deswegen muss ich sagen, dass es für mich ein zusätzlicher Ansporn ist“, sagte der 18-Jährige, der sich bald ein Senators-Trikot mit der Nummer 88 überstreifte und bis in die frühen Morgenstunden die Glückwünsche am Handy entgegennahm.

Eishockey-Profi Stützle baut auf seine starke Technik

Sein Ziel ist es nun, so schnell wie möglich in der besten Liga der Welt Fuß zu fassen. Entscheidend wird es sein, ob das aus Tönisvorst am Niederrhein stammende Talent im Trainingscamp den Sprung in den Kader schafft. Die NHL-Saison beginnt am 1. Januar. Mit einer Körpergröße von 1,84 Metern zählt er eher zu den kleineren Spielern in der NHL. Aber er sieht andere Vorteile: „ Eishockey wird immer schneller, es gibt nicht mehr so viele Spieler, die zwei Meter groß sind und nur Checks fahren. Auch Spieler mit Skills sind gefragt. Das kommt mir sehr entgegen.“ Stützle baut auf seine starke Technik und seine läuferischen Fähigkeiten. Sollte sich der Mannheimer nicht im Camp der Senators durchsetzen, wird er den Umweg über die unteren amerikanischen Ligen gehen müssen.

Alle NHL-Stars sind in Peking 2022 am Start

Lukas Reichel dagegen gibt sich etwas mehr Zeit für den Sprung in die beste Liga der Welt. Auch der Angreifer von den Eisbären Berlin wurde in der ersten Runde ausgewählt – an 17. Stelle von den Chicago Blackhawks. Er hofft, in zwei Jahren in der NHL auf dem Eis zu stehen. Entgegen der Hoffnungen wurde dagegen John-Jason Peterka (derzeit von Red Bull München an Red Bull Salzburg verliehen) nicht in der ersten Runde gezogen.

Franz Reindl verfolgte aufmerksam die Talentziehung. Der Präsident des Deutschen Eishockey-Bundes hat bereits das Olympiaturnier 2022 in Blick. In Peking legt die NHL im Gegensatz zu Pyeongchang 2018 eine Pause ein. „Für unsere Spieler ist ein Traum in Erfüllung gegangen, der Basis für eine große Zukunft sein kann“, sagt Reindl.

