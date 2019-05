vor 21 Min.

Eishockey-WM: Grubauer verstärkt die Nationalmannschaft

Torhüter Philipp Grubauer kann mit dem DEB-Team bei der WM in der Slowakei teilnehmen.

NHL-Torwart Philipp Grubauer spielt für Deutschland bei der Eishockey-WM. Bundestrainer Söderholm kann aufatmen: Eine riskante Entscheidung zahlt sich aus.

Von Milan Sako

Die beste Nachricht für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft gibt es schon vor dem ersten WM-Spiel gegen Großbritannien. Philipp Grubauer aus der National Hockey League (NHL) verstärkt die Mannschaft.

NHL-Goalie Philipp Grubauer verstärkt das deutsche Eishockey-Team

Zwar war der gebürtige Rosenheimer zuletzt im Dauer-Einsatz mit Colorado Avalanche, doch der Goalie hängt nun bei der WM noch ein paar Spiele dran.

Bundestrainer Toni Söderholm kann aufatmen, denn der Finne hatte noch auf Verstärkung gebaut und auf den stärksten DEL-Schlussmann Dennis Endras von den Mannheimer Adlern verzichtet.

Philipp Grubauer kommt erst am Dienstag gegen Frankreich zum Einsatz

Grubauer wird am Montag erstmals mit der Mannschaft in Kosive trainieren, seine WM-Premiere soll am Dienstag gegen Frankreich folgen. Der Zum Auftakt gegen Großbritannien sollen der Düsseldorfer Mathias Niederberger das Tor hüten.

Für die teure Versicherung, die bei Nationalmannschafts-Einsätzen der NHL-Profis fällig wird, kommen Sponsoren des Deutschen Eishockey-Bundes auf.

Unser Sport-Reporter Milan Sako ist bei der Eishockey-WM in der Slowakei vor Ort.

Unser Sport-Reporter Milan Sako ist bei der Eishockey-WM in der Slowakei vor Ort. Video: Milan Sako

Themen Folgen