16:08 Uhr

Grubauer schließt WM-Teilnahme für Deutschland nicht aus

Schließt eine Teilnahme an der Eishockey-WM nicht komplett aus: Torhüter Philipp Grubauer im deutschen Trikot in Aktion.

Torhüter Philipp Grubauer schließt eine Teilnahme an der Eishockey-Weltmeisterschaft nicht komplett aus.

"Das Ziel ist aber auch klar der Stanley Cup", sagte der Deutsche im DEL-Podcast "Eiskalt auf den Punkt".

Grubauer steht in der National Hockey League ( NHL) bei Colorado Avalanche im Tor. Vor allem auf ein gutes Abschneiden bei den Playoffs arbeiten er und sein Team hin, wie der 29-Jährige aus Rosenheim betonte. "Wenn es nicht klappen sollte, bin ich der Erste, der gerne bei der WM für Deutschland spielt".

Die Eishockey-Weltmeisterschaft soll vom 21. Mai bis 6. Juni in Riga stattfinden. Am 10. Mai endet die Hauptrunde in der NHL. 2019 stieß Grubauer erst zum WM-Kader von Trainer Toni Söderholm, als er mit Colorado im Kampf um den Stanley Cup ausgeschieden war.

