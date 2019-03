vor 5 Min.

Köln zieht ins Halbfinale ein - Saisonende für Ingolstadt

Dank einer außergewöhnlichen Aufholjagd haben sich die Kölner Haie doch noch den Einzug ins Halbfinale um die deutsche Eishockey-Meisterschaft gesichert.

Der achtmalige Meister gewann das entscheidende siebte Viertelfinalspiel gegen den ERC Ingolstadt 3:2 (1:0, 1:1, 1:1). Mit dem dritten Sieg nacheinander machten die Kölner in der Serie im Modus Best of Seven einen 1:3-Rückstand wett und schafften dieses Kunststück erst als zweites Team in der Playoff-Geschichte der Deutschen Eishockey Liga. Die Serie entschied der Hauptrunden-Vierte mit 4:3-Siegen für sich.

Doppeltorschütze Ryan Jones (4./38. Minute) und Nationalstürmer Frederik Tiffels (56.) schossen die Haie zum ersten Mal seit 2016 ins Halbfinale. Für Ingolstadt traf Brandon Mashinter (26.), Michael Collins konnte 61 Sekunden vor der Schlusssirene nur noch verkürzen.

Zuvor war nur den Frankfurt Lions ein solches Comeback nach einem 1:3-Rückstand gelungen, als sie sich 2008 im Viertelfinale gegen Iserlohn durchsetzten.

Am Dienstag oder Mittwoch müssen die Kölner im Halbfinale zunächst auswärts antreten. Ob die Haie auf die Adler Mannheim oder Titelverteidiger EHC Red Bull München treffen, wird erst nach dem siebten Viertelfinalspiel zwischen Augsburg und Düsseldorf feststehen. Die beiden Topteams Mannheim und München hatten schon zuvor die Runde der besten Vier erreicht. (dpa)

