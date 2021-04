vor 16 Min.

Leon Draisaitl knackt den nächsten Rekord - und hätte es fast verpasst

Plus Leon Draisaitl verdient sein Geld in der nordamerikanischen NHL. Dort hat er nun Marco Sturm als punktbesten Deutschen abgelöst. Viel wichtiger ist dem Kölner aber ein ganz anderes Ziel.

Von Andreas Kornes

Am Tag danach hatten die Edmonton Oilers ein Dutzend Journalisten aus Deutschland zur Online-Presserunde mit Leon Draisaitl eingeladen. Dank der Zeitverschiebung nach Kanada kamen die gerade vom Abendessen, während der Eishockey-Profi auf das Mittagsschläfchen verzichten musste. Seiner guten Laune konnte das nichts anhaben. Immerhin hatte er am Vorabend einen weiteren Meilenstein in seiner Karriere erreicht. Zum 6:1-Sieg der Oilers gegen die Winnipeg Jets steuerte er ein Tor und eine Vorlage bei. Damit hat er 510 Scorer-Punkte auf dem Konto, einen mehr als der bisherige Rekordhalter Marco Sturm. Der spielte von 1997 bis 2012 in der NHL und arbeitet nun als Assistenz-Trainer der Los Angeles Kings.

