Philipp Grubauer: Der Monaco Franze begleitet ihn auch in die NHL

Der Torwart aus der besten Liga der Welt verstärkt das Eishockey-Nationalteam bei der WM. Seine Heimat begleitet den Rosenheimer ständig.

Von Milan Sako

Der Mann muss wichtig sein, denn so eine Situation gibt es selten. Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm und drei Assistenten stehen am Montagnachmittag in der Trainingshalle der Steel Arena im slowakischen Kosice und kümmern sich intensiv um Philipp Grubauer und den dritten Torwart Niklas Treutle. Der Rest der deutschen Nationalmannschaft entspannt im Hotel Jasmin oder trinkt Kaffee am Domplatz von Kaschau.

"Grubi", wie ihn die Kollegen nennen, schlüpft gerne in seine Montur. Nicht dass der 27-jährige Torhüter der Colorado Avalanche das Training dringend nötig hätte. Seine Klasse hat der gebürtige Rosenheimer oft genug bewiesen. Nein, der Schlussmann war erst am Sonntag in der Ostslowakei eingetroffen und muss die Müdigkeit aus den Gliedern schütteln.

Vergangene Woche war Grubauer noch in der NHL im Einsatz

In den NHL-Play-offs war Grubauer Ende vergangener Woche ausgeschieden und flog sofort zum Team. "Ich habe jetzt drei Tage frei gehabt, deswegen war es gut, wieder zu trainieren. Der Tank ist wieder voll", sagt der Schlussmann.

Ein NHL-Profi hebt die Qualität jedes Kaders. Zwar stecken Grubauer zwölf harte Play-off-Spiele innerhalb von wenigen Tagen in den Knochen, doch das ist kein Thema für einen Eishockeyspieler: "Ich freue mich hier sein zu können und Deutschland zu repräsentieren."

Auf Grubauers Maske ist der Monaco Franze abgebildet

Der Rosenheimer gilt als pflegeleicht, hat nichts von einer Diva. Seine Maske ziert am Hinterkopf der Monaco Franze, daneben der Schriftzug "Stenz", sowie das bayerische Wappen und der Bundesadler. "Ich bin ein großer Fan vom Monaco Franze. Und es ist schön, immer ein bisschen Heimat in Amerika dabei zu haben." Die ebenfalls aufgesprühten Initialen ISP stehen für seine Freundin Isobel, Mutter Susanne und Vater Peter.

Inzwischen verdient Grubauer gut. 3,35 Millionen Dollar (knapp drei Millionen Euro) kassierte er in dieser Saison. Es handelt sich nicht, wie im deutschen Profisport üblich, um geschätzte Zahlen. Die Summen werden veröffentlicht. 2008 hatte der Oberbayer seine Heimat in Richtung kanadischer Juniorenliga OHL verlassen. In der vergangenen Saison stand er erst als vierter Deutscher am Ziel seiner Träume. Mit den Washington Capitals und Superstar Alexander Owetschkin gewann er den Stanley Cup. Die Eltern waren vor Ort oder drückten in Rosenheim vor dem Fernseher die Daumen. Im Sommer folgte der Wechsel zu Colorado. Obwohl Grubauer bereits seit acht Jahren jenseits des Atlantiks die Pucks fängt, kommt er erst auf 138 Einsätze. Die aktuelle Saison mit 49 Partien ist seine Beste.

Grubauer verdrängt wohl Mathias Niederberger aus dem deutschen Tor. Der Düsseldorfer spielte in den ersten WM-Spielen gegen Großbritannien (3:1) und Dänemark (2:1) solide. Am Dienstag (20.15 Uhr) gegen die Franzosen und am Mittwoch (20.15 Uhr/jeweils live in Sport1) gegen die Slowaken soll der NHL-Mann der bisweilen wackeligen Abwehr mehr Standfestigkeit verleihen. Der Jetlag ist kein Thema: "Ich bin bereit."

Unser Sport-Reporter Milan Sako ist bei der Eishockey-WM in der Slowakei vor Ort.

