09:54 Uhr

Quotenrekord für Spiel 7 im Halbfinale der Augsburger Panther

Das entscheidende Spiel in der DEL-Halbfinal-Serie zwischen den Augsburger Panthern und dem EHC München hat Sport1 zeitweise rund eine halbe Million Zuschauer beschert.

Ungewöhnlich großes Interesse an Eishockey: Die spannende Halbfinalserie zwischen den Augsburger Panthern und dem EHC München in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hat die Zuschauer gepackt. Zeitweise verfolgten mehr als eine halbe Million Zuschauer den Finaleinzug der Münchner. Im Schnitt sahen beim Spiel am Dienstagabend 360.000 Eishockey-Fans zu.

DEL-Finaleinzug des EHC München sorgt für Quotenrekord im Fernsehen

Der Marktanteil dieser Ausstrahlung lag an dem Abend bei 1,3 Prozent. In der Kernzielgruppe bei den Männern zwischen 14 und 59 Jahren lag er bei 2,4 Prozent.

Für Eishockey-Übertragungen im Fernsehen sind die Werte ungewöhnlich gut. Eigenen Angaben zufolge hat Sport1 mit dem Spiel 7 dieser enorm spannenden Serie einen Quotenrekord gelandet. Das Halbfinale zwischen den Augsburger Panthern und dem EHC München war mit 504 Minuten und 46 Sekunden Spielzeit die bislang längste Playoff-Serie in der Geschichte der DEL. (AZ)

32 Bilder So haben die Panther-Fans ihr Team bei Spiel 7 in München angefeuert Bild: Christian Kolbert

