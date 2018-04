Seidenberg sagt für WM zu - Greiss "unentschlossen"

Nach der Rückreise aus Sotschi setzt ein stark ersatzgeschwächtes Eishockey-Nationalteam die WM-Vorbereitung in der Heimat fort. Am Montag sollen laut Verband Entscheidungen über Veränderungen im Kader fallen. Sturm äußerte sich zufrieden zu den ersten Tests.

