Augsburger Panther verpflichten U20-Nationalspieler Leon van der Linde

Plus Die Augsburger Panther basteln an ihrem Kader: Verteidiger Leon van der Linde kommt aus Kaufbeuren. Damit deutet sich schon jetzt ein personelles Überangebot in der Defensive an.

Elf Spieler hatten die Panther bis zu diesem Dienstag unter Vertrag, jetzt sind es derer zwölf. Denn wie der Klub bekannt gab, wechselt vom Zweitligisten ESV Kaufbeuren der 20-jährige Verteidiger Leon van der Linde nach Augsburg. Der gebürtige Lindauer und U20-Nationalspieler hatte 2018 den Sprung in die erste Mannschaft des DEL2-Klubs geschafft und seitdem 74 Partien für den ESVK bestritten. Einmal kam er in der vergangenen Saison als Leihspieler für den EHC München in der DEL zum Einsatz, wurde aber auch für zehn Partien an den Drittligisten EV Lindau ausgeliehen. Panther-Trainer Christof Kreutzer sieht in Van der Linde einen Spieler, dessen Potenzial noch nicht ausgeschöpft ist. Zusammen mit Niklas Länger, 21, habe man nun zwei U23-Verteidiger unter Vertrag, "was uns bei der Mannschaftszusammenstellung wichtig war".

Ein Blick auf den bisher bekannten Kader der Panther offenbart allerdings auch, dass mit Van der Linde nun schon sechs Verteidiger unter Vertrag stehen. Dazu kommt wohl Mick Köhler, der nach Informationen unserer Redaktion vom EC Bad Nauheim aus der DEL2 nach Augsburg wechseln soll. Bad Nauheim spielt momentan noch im DEL2-Finale gegen Ravensburg.

