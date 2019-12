13:30 Uhr

AEV-Abwehrspieler Scott Valentine hat sich verlobt

Die Familienplanung bei den Augsburger Panthern ist im vollen Gange: Nun hat der AEV-Profi Valentine seiner Freundin einen Antrag gemacht.

Bei den Augsburger Panthern steht die aktuelle Spielzeit offenbar ganz im Motto der Familienplanung: Stürmer Daniel Schmölz und Torwart Markus Keller wurden vor kurzem Vater, bei ihren Mitspielern Brady Lamb, Drew LeBlanc und Sahir Gill steht demnächst Nachwuchs an. Nun machte ein anderer Panther-Profi Nägel mit Köpfen: Scott Valentine.

Der 28-jährige Kanadier wird zwar - nach derzeitigem Stand - noch nicht Vater, stellte aber auf anderer Weise die familiären Weichen: Er machte seiner Lebensgefährtin Lindsay am Wochenende einen Heiratsantrag und dokumentierte die Szene auf Instagram.

Dabei ist der eisenharte Verteidiger, der sonst für seine Checks bekannt ist, auf dem Vorplatz des Herkulesbrunnens auf die Knie gegangen, um seiner Freundin klassisch einen Antrag zu machen. Im Hintergrund sind die Maxstraße und die Kirche St. Ulrich zu sehen.

Die Glückwünsche der AEV-Kollegen ließen nicht lange auf sich warten

Offenbar hatte das Vorhaben Erfolg: Seine Lebensgefährtin veröffentlichte das Bild ebenfalls, verbunden mit dem Kommentar "Manchmal wird ein beliebiger Samstag zum besten aller Samstage." Dazu postete sie ein Bild eines Rings und den Hashtag #he'sstuckwithme - zu deutsch: Er gehört zu mir. Valentine selbst schrieb: "Warum haben alle die verheirateten Männer gelacht, als sie mich beglückwunscht haben? Nur Spaß. Es war ein toller Moment an einem speziellen Ort mit fabelhaften Menschen. Auf das neue Kapitel, meine Liebe!"

Die Glückwünsche ließen nicht lange auf sich warten - in Form von Likes kamen sie unter anderem von Valentines AEV-Mitspieler David Stieler oder dem Instagram-Auftritt der Krefelder Pinguine, für die der Abwehrspieler in der Saison 2015/16 auflief. Auch Valentines langjähriger Mitspieler bei den Panthern und Busenfreund Brady Lamb ließ sich nicht lumpen: Er könne nicht glücklicher sein über die Verlobung seines Freundes, schrieb Lamb auf Instagram und postete dazu ein Bild seiner Hochzeit aus dem Sommer, auf der Valentine selbstredend eingeladen war. Offenbar war Lamb auch am Verlobungsabend zugegen, wie der Instagram-Post vermuten lässt: "Ich bin dankbar dafür, Teil dieses für euch besonderen Abends gewesen zu sein!" (eisl)

