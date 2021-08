AEV

Augsburger Panther hoffen auf ein volles Stadion zum Start der DEL

Wer kann sich noch erinnern? So sieht das Curt-Frenzel-Stadion mit Fans aus. Die Hoffnung lebt, dass es bald wieder so sein wird.

Plus In knapp zwei Wochen startet die Deutsche Eishockeyliga (DEL) in die neue Saison. Bisher drohen in Bayern erneut leere Hallen. Nun aber besteht Hoffnung, dass sich das doch noch ändern könnte.

Von Andreas Kornes

Wenn am das bayerische Kabinett zusammen kommt, um über die Neuausrichtung der Corona-Politik zu entscheiden, blicken auch die Vertreter der Hallensportarten gespannt nach München. Egal ob Eishockey, Handball, Basketball oder Volleyball: Sie alle eint der Ärger darüber, dass Bayern bei der Hallenauslastung bisher einen Sonderweg geht. Im Gegensatz zu den anderen Bundesländern ist es im Freistaat trotz 3G-Regelung weiterhin verboten, Stehplätze zu belegen. Und zwischen den Sitzplätzen müssen 1,5 Meter Abstand eingehalten werden. Das macht einen wirtschaftlichen Betrieb aber unmöglich, denn in die Hallen dürfen damit nur ein Bruchteil der normalen Kapazität.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

