AEV

11.08.2021

Heimspiel für die Augsburger Panther beim Dolomitencup in Südtirol

Plus Die Augsburger Panther starten als Rekordsieger beim Dolomitencup. Auftakt ist am Freitag gegen Italien - vor 500 Zuschauern, darunter wohl 350 Panther-Fans.

Von Milan Sako

Die Panther und der Dolomitencup – das ist eine Erfolgsgeschichte, die von Anfang an gepasst hat. Bereits zum achten Mal sind die Profis des Augsburger EV in Neumarkt, wenige Kilometer südlich von Bozen, zu Gast, auch um die Neuzugänge wie Jesse Graham, Chad Nehring, Colin Campbell oder U23-Verteidiger Michael Gottwald zu testen. Mehrere Pokale stehen in den Vitrinen der Panther-Geschäftsstelle in der Rehlingenstraße. Die Augsburger haben bei dem Turnier in der Vergangenheit satt abgeräumt. Bei bisher sieben Starts standen die Panther sechsmal im Finale und gewannen fünfmal den Dolomitencup. Die Organisatoren künden deshalb die Gäste aus der Deutschen Eishockey-Liga als Rekordsieger an. Letztendlich sind es Testspiele, die in Turnierform gepackt werden. Doch die Besetzung genügt höchsten europäischen Ansprüchen.

