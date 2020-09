vor 24 Min.

AEV-Kapitän Brady Lamb: "Auch wir müssen unsere Familien ernähren"

Plus Brady Lamb über einen langen Sommer ohne Eishockey, die Corona-Klauseln in den Verträgen der Eishockey-Profis und die Perspektive für einen Saisonstart.

Von Milan Sako

Wie geht es Ihrem Sohn Callaghan Earl, der am 5. Februar dieses Jahres in Augsburg geboren worden ist?

Lamb: Er wächst, wird groß und stark. Es geht ihm gut und es macht Lizz und mir Freude ihm dabei zuzusehen.

Wie ist die Aufteilung der Arbeit, welche Jobs übernimmt der Vater?

Lamb: In der Nacht übernimmt eher Lizz die Arbeit. Aber ansonsten teilen wir uns die Aufgaben. Ich würde sagen, es ist eine gerechte Partnerschaft. Wer gerade Zeit hat kümmert sich um ihn, oder wir beide.

Wie haben Sie den Sommer in der Corona-Pandemie verbracht?

Lamb: Wie für viele Menschen hat auch uns die Pandemie einige Pläne durchkreuzt. Normalerweise reisen wir viel und besuchen die Familie und Freunde. Lizz Eltern leben im US-Bundesstaat Minnesota. Aber jedes Mal wenn wir in unser Haus nach Calgary zurückkehren, mussten wir in eine 14-tägige Quarantäne. Deshalb haben wir das Reisen eingeschränkt.

Wie stark sind die Corona-Einschränkungen in Minnesota?

Lamb: Sobald man geschlossene Räume betritt, besteht Maskenpflicht, aber die Läden haben alle offen. Ich denke, das ist vergleichbar mit der Situation in Deutschland. Die Lage in Kanada hat sich etwas entspannt und wir hoffen, dass wir bald zur bekannten Normalität zurückkehren und wieder Eishockey spielen können.

Wie intensiv haben Sie in den vergangenen Wochen trainiert?

Lamb: Wie in jedem Sommer war ich in meiner kanadischen Heimat auch auf dem Eis. Ansonsten habe ich mir in der Garage des Hauses in Calgary ein kleines Fitness-Studio eingerichtet, um mich auf die kommende Saison vorzubereiten.

Hatten Sie im Sommer Kontakt zu anderen Mitspielern?

Lamb: Kaum. Wenn die Saison vorbei ist, konzentriert sich jeder auf Freunde und Familie. Sobald es wieder los geht, hängen wir sowieso jeden Tag zusammen.

Sie hatten Ihren Vertrag vorzeitig in Augsburg verlängert und gehen in die siebte Saison bei den Panthern. Alle Spieler mussten im Frühjahr die sogenannten Corona-Klauseln unterzeichnen und zustimmen, auf bis zu 25 Prozent des Gehalts zu verzichten. Wie stehen Sie dazu?

Lamb: Ich finde es nachvollziehbar. Wenn weniger Fans zuschauen, dann haben die Klubs weniger Einnahmen. Wenn wir auf Gehalt verzichten müssen und dafür der Klub und die Liga überleben, dann tragen wir gerne dazu bei, den Laden am Leben zu erhalten. Solche Gehaltseinbußen können wir gewiss nicht jedes Jahr hinnehmen und es sollte nicht mehrere Jahre in diesem Modus weitergehen. Aber ansonsten habe ich absolut Verständnis für diese Ausnahmesituation. Dieses Mittel zu nutzen war jetzt die richtige Wahl für die Deutsche Eishockey Liga.

Wie hat der Klub den Wunsch nach einer Vertragsanpassung und den damit verbundenem Gehaltsverzicht kommuniziert?

Lamb: Lothar Sigl (der Hauptgesellschafter der Panther handelt auch alle Spielerverträge aus, Anm. d. Red.) hat uns sehr offen erzählt, wo die Probleme liegen und was in der Liga passiert. Er hat uns auch aufgezeigt, wie wir unser Geld doch noch bekommen können. Er hat uns immer auf dem neuesten Stand gehalten. Aber da haben wir Spieler wie die Klubbesitzer das gleiche Ziel, nämlich dass wieder professionelles Eishockey gespielt werden kann.

Was glauben Sie, wann die Liga starten kann?

Lamb: Ohne Zuschauer macht es ja keinen Sinn, weil die Klubs nicht genügend Einnahmen aus dem Ticketverkauf erhalten. Wir erhoffen uns noch im September mehr Klarheit zu haben und ein Zeichen zu bekommen, dass es ab Mitte November zumindest mit einem Teil der Zuschauer wieder losgeht. Wenn bis Jahresende keine Zuschauer in den Eishallen zugelassen werden sollten, dann wird es für uns eng.

29 Bilder Der bisherige AEV-Kader für die Saison 2020/21 Bild: Siegfried Kerpf

Was erwarten Sie von der kommenden Eishockey-Saison?

Lamb: Das kann ich noch nicht gut genug einschätzen. Klar hoffe ich, dass es so bald als möglich losgeht. In den vergangenen Wochen und Monaten hatte wir wenig Möglichkeiten unsere sozialen Kontakte zu pflegen. Das fehlt, aber letztlich wollen wir auch wieder unseren Beruf als Eishockeyspieler ausüben. Auch wir müssen unsere Familien ernähren und Rechnungen bezahlen.

Haben Sie einen beruflichen Plan B, falls die kommende Eishockeysaison komplett ins Wasser fallen sollte?

Lamb: Konkret ist noch nichts, aber ich habe mit ein paar Leuten in meiner Heimatstadt Calgary gesprochen und mich nach Alternativen umgehört. Ich kann nicht nur dasitzen und warten. Es ist an der Zeit, sich Gedanken zu machen.

Wie geht es Ihren Spielerkollegen in Nordamerika?

Lamb: Außerhalb der National Hockey League herrscht eine große Unsicherheit vor. Einige Spieler versuchen im Sommer Geld zu verdienen. Denn keiner weiß, wann und ob es in der American Hockey League oder der East Coast Hockey League weiter geht. Ähnlich sieht es im Collegehockey oder Juniorenbereich aus. Es gibt zu viele Fragezeichen.

Die Wechsel im AEV-Team sind überschaubar. Bei den Torhütern und den Verteidigern gab es keinen Wechsel. Wie stark schätzen sie die aktuelle Panther-Mannschaft ein?

Lamb: Es fehlen uns noch drei Stürmer, aber die Klubführung hat jetzt andere Sorgen und muss ich darum kümmern, dass wir überhaupt spielen können. Ich habe großes Vertrauen in das Trainerteam um Coach Tray Tuomie. Sie werden den Markt im Blick haben und rechtzeitig die fehlenden Profis verpflichten. Insgesamt ist es sehr hilfreich, dass der Stamm sich gut kennt. Da mache ich mir die wenigsten Sorgen.

DEL-Konkurrenten wie München oder Mannheim trainieren komplett seit vier Wochen gemeinsam auf dem Eis, das Pantherteam ist noch nicht ins Mannschaftstraining gestartet. Ist das ein Nachteil, wenn es denn am 13. November wieder losgehen sollte?

Lamb: Man sollte es so sehen, dass wir eine längere Pause hatten und alle extrem heiß auf Eishockey sind. Aber für uns ändert sich eigentlich nicht viel. Wir hatten immer sechs intensive Wochen Vorbereitung als Team, diese werden wir auch dieses Jahr wieder haben. Ich bin mir sicher, dass wir fit und scharf genug sein werden wenn es wieder losgeht, hoffentlich bald.

