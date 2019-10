17:20 Uhr

AEV-Keeper Markus Keller spricht im Video über seine Vaterfreuden

Am Dienstag wurden der Schlussmann der Panther und seine Freundin Eltern der kleinen Luna. Nach dem Training sprach er über seine Vaterfreuden.

Das nächste Panther-Baby ist da: Am Dienstag wurden AEV-Keeper Markus Keller und seine Freundin Satu Eltern einer Tochter. Die kleine Luna Helmi kam am Dienstagmorgen in Augsburg zur Welt. Nach dem Training sprach der Schlussmann der Panther mit unserem AEV-Reporter Andreas Kornes über seine Vaterfreunden.

Der Goalie ist beim AEV nicht der einzige Spieler, der sich über Nachwuchs freuen darf. Auch Sahir Gill, Daniel Schmölz und Drew LeBlanc haben in der Sommerpause ihre bevorstehende Vaterschaft angekündigt. Sahir Gill und seine Freundin Yakira hatten die anstehende Geburt mit einer Baby Shower ("Baby-Party") gefeiert. (AZ)

