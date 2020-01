vor 51 Min.

AEV-Keeper Olivier Roy ist unser "Panther des Jahres" 2019

Der Keeper bekommt bei unserem Online-Voting die meisten Stimmen, danach folgt Sternheimer. Auf Rang vier landet ein Spieler, der nicht mehr beim AEV spielt.

Knapp 1300 Teilnehmer haben in den vergangenen Tagen online abgestimmt und den "Panther des Jahres 2019" gewählt. In Führung hatte sofort Torwart Olivier Roy gelegen und diese bis zum Schluss nicht mehr abgegeben. 22 Prozent votierten für den 28-jährigen Kanadier, der sich vor allem in den Play-offs der vergangenen Saison in einer überragenden Verfassung präsentiert hatte. Dicht auf den Fersen war ihm das Augsburger Eigengewächs Marco Sternheimer, für den 18 Prozent der Teilnehmer stimmten. Auf Platz drei landete Spielmacher Drew LeBlanc (13 Prozent).

Augenfällig wurde noch einmal, welch bleibenden Eindruck Matt White in Augsburg hinterlassen hat. Der 30-jährige Edeltechniker brillierte im Trikot der Panther. Vergangene Saison brachte er es auf insgesamt 26 Tore und 32 Vorlagen. Zwar unterschrieb er in Augsburg noch einen neuen Vertrag, der aber enthielt eine Ausstiegsklausel für einen ausländischen Klub. White zog sie und spielt nun für ein üppiges Salär im Trikot von Neftekhimik Nizhnekamsk in der russischen KHL, wo er mit elf Toren und 14 Vorlagen der aktuelle Topscorer ist.

AEV-Keeper Roy bedankt sich bei seinen Vorderleuten

Roy dagegen unterschrieb vor kurzem einen neuen Vertrag für kommende Saison, die offenbar keine derartige Klausel enthält. Von der Wahl zum "Panther des Jahres" fühle er sich geehrt, sagte Roy am Donnerstag, gab das Lob aber sofort an seine Kollegen weiter. "Ohne die Jungs vor mir wäre ich gar nichts. Sie opfern sich und werfen sich in die Schüsse. Ich stehe dahinter und versuche da zu sein, wenn es darauf ankommt." (ako)

