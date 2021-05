AEV

Pederson ist bei den Augsburger Panthern auch als Sportdirektor gefragt

Mark Pederson arbeitet zuletzt viele Jahre lang erfolgreich in Dänemark und startete mit Esbjerg Energy in der Champions League.

Plus Was sich die Augsburger Panther von ihrem neuen Cheftrainer erwarten und wie die Wahl auf den Kanadier fiel.

Von Milan Sako

Der Neue ist herumgekommen in der Eishockey-Welt, kennt zahlreiche Klubs wie auch Eishallen. Erfahrung kann der neue Panther-Trainer Mark Pederson ausreichend vorweisen. Als Profi stürmte der Kanadier aus Sasketchewan in der National Hockey League für die Philadelphia Flyers, San Jose Sharks und Detroit Red Wings. Aber er machte auch Station in der Deutschen Eishockey Liga (Hannover. Krefeld, Mannheim), in der Schweiz (Zürcher SC), Schweden (Färjestad BK) oder in Österreich beim Villacher VSV.

