AEV-Stammtorwart Olivier Roy bleibt ein Augsburger Panther

Olivier Roy ist auch in dieser Saison der große Rückhalt der Augsburger und steht in der Rangliste der DEL-Torhüter auf dem fünften Platz.

Olivier Roy bleibt auch über die laufende Saison hinaus ein Augsburger Panther. Der Torwart hat seinen Vertrag verlängert. Das hatte sich bereits abgezeichnet.

Es war noch kurz vor Spielbeginn, da gab es für die Fans der Augsburger Panther im Curt-Frenzel-Stadion bereits den ersten Grund zum Jubel: Der AEV-Stammtorwart Olivier Roy bleibt auch über die Saison 2019/2020 hinaus ein Augsburger Panther.

Wie der Verein mitteilte, wird der Frankokanadier auch in die kommende Saison 2020/2021 als Nummer eins im Tor der Augsburger Panther starten. Olivier Roy war im November 2017 nach Augsburg gekommen und wurde beim AEV zu einem der stärksten Torhüter der Deutschen Eishockey Liga ( DEL). Insbesondere in den Play-offs vergangenen Saison zeigte er extrem starke Leistungen.

Mit einer Fangquote von 92 %, einem Gegentorschnitt von 2,38 und einem Shutout stellt der Kanadier seine Qualitäten zwischen den Pfosten aber auch in dieser Spielzeit erneut unter Beweis.

Noch besser war Olivier Roy in dieser Saison in der Champions Hockey League. So steht im europäischen Clubwettbewerb für den Schlussmann bei einem Gegentorschnitt von nur 1,76 eine Fangquote von 94,20 % zu Buche.

Das sagen Tray Tuomie und Olivier Roy über die Vertragsverlängerung

Der Trainer der Augsburger Panther zeigte sich sehr erfreut über die Vertragsverlängerung des AEV-Toptorhüters. Er sagte: „Oli Roy gibt uns in jedem Spiel die Chance zu gewinnen. Er strahlt eine unglaubliche Ruhe aus und schafft es mit seiner Schnelligkeit immer wieder, beste Chancen scheinbar mühelos zu entschärfen." Im Kampf um die Play-offs werde Roy auch in der laufenden Saison noch ein wichtiger Faktor für das Team sein, so der Panther-Coach Tuomie.

Olivier Roy begründet seinen Verbleib bei den Augsburger Panthern mit den Worten: "Ich fühle mich im Club rundum wohl und genieße jedes Spiel mit unseren fantastischen Fans im Rücken. Was wir hier vor allem in den Play-offs und in der CHL für einen Support erfahren durften, war unglaublich." Nun sei es das Ziel, auch in diesem Jahr wieder in die DEL-Playoffs einzuziehen. (AZ/zian)

