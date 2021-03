18.03.2021

AEV-Stürmer Holzmann: „Wir müssen Siege holen“

Plus Thomas Holzmann war lange Zeit verletzt. Doch rechtzeitig vor den Spielen mit den Nordklubs kehrt der erfahrene AEV-Angreifer zurück und nimmt die Panther in die Pflicht.

Von Milan Sako

Neun Wochen lang musste Thomas Holzmann wegen einer Beinverletzung aussetzen. Rechtzeitig vor dem Endspurt in der Deutschen Eishockey-Liga kehrte der Angreifer in den Kader der Augsburger Panther zurück. Berlin ist der erste AEV-Gegner am Sonntag in den Duellen mit den Klubs der Nordgruppe. Der Tabellenführer stellt zwar eine der besten Mannschaften von allen 14 DEL-Klubs, doch vom Gegner lässt sich der Außenstürmer nicht beeindrucken und nimmt die Mannschaft in die Pflicht: „Wir müssen jetzt Siege holen. Ob das daheim ist oder in Berlin, ist egal.“

Der 33-Jährige absolvierte über 250 Einsätze im Panther-Dress

Die bittere 0:5-Heimpleite gegen Schwenningen haben die Panther mit einer Aussprache verarbeitet. „Da wurde es ein bisschen lauter in der Kabine. Es ist jedem klar, dass man so nicht auftreten kann“, sagt der gebürtige Buchloer und fügt an: „Ich kann mich nicht erinnern, dass wir so daheim verloren haben.“ Und Holzmann stürmt bereits seine sechste Saison im Curt-Frenzel-Stadion und absolvierte über 250 Einsätze im Panther-Dress. Am vierten Spieltag hatte sich der Angreifer am Bein verletzt und kehrte nun zurück. Noch sei er nicht wieder bei 100 Prozent seines Leistungsvermögens. Geschwindigkeit und Beweglichkeit fehlten ein wenig.

14 Einsätze in lediglich 29 Tagen fordern die AEV-Spieler heraus

Trainer Tray Tuomie ist nach den Ausfällen von Verteidiger Brady Lamb und Stürmer Thomas J. Trevelyan froh um jeden Rückkehrer. Zumal mit 14 Partien in lediglich 29 Tagen ein ungewöhnlich dicht gedrängtes Programm auf alle DEL-Teams wartet. „So viele Spiele in so kurzer Zeit – das ist schon etwas Neues. Da müssen wir schauen, dass wir gesund bleiben“, sagt der 33-Jährige und fordert vor dem Match am Sonntag (17 Uhr/live in MagentaSport und Sport1) in Berlin die Konzentration auf die Tugenden, die die Panther in den vergangenen Jahren ausgezeichnet haben: „Wenn wir Spiele gewinnen wollen, dann geht das nur über Zweikämpfe und als Team.“

