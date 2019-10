08:24 Uhr

AEV-Torwart Markus Keller ist Papa geworden!

Ein Panther-Torwart im Babyglück: Markus Keller ist Vater geworden. Er teilte ein Foto seiner kleinen Tochter. Er ist nicht der einzige stolze Papa beim AEV.

Vaterfreuden bei den Augsburger Panthern: Torhüter Markus Keller ist Vater geworden. Voller Freude und mit einer gewissen Portion Stolz präsentierte der 30-Jährige ein Foto seiner kleinen Familie auf Instagram. Die Mutter des Kindes ist seine finnische Freundin Satu Saarnio.

Ein Mädchen! AEV-Torwart Markus Keller ist Vater geworden

Heute sei der beste Tag seines Lebens, schreibt er stolz - und verrät auch schon den Namen seiner erst kürzlich geborenen Tochter: "Best day of our life! LUNA"

Unter dem Beitrag der stolzen Mama steht außerdem das Geburtsgewicht von 3030 Gramm bei 49 Zentimetern und die genaue Uhrzeit, wann die Kleine geboren wurde (00:57 Uhr). Die erste schlaflose Nacht haben die glücklichen Eltern also schon hinter sich, der vollständige Name des kleinen Mädchen lautet: Luna Helmi Keller.

Bekannt geworden war das Baby-Glück von AEV-Goalie Markus Keller und seiner Freundin bereits im Mai. Als die beiden in Dubai Urlaub machten, gaben sie - ebenfalls auf Instagram - bekannt, dass die baldige Familiengründung ansteht. Schon damals war klar: Es werde ein Mädchen sein.

Markus Keller ist einer der Torhüter bei den Augsburger Panthern - und kam zuletzt auch zu Einsätzen, nachdem Top-Torhüter Olivier Roy geschont werden sollte. Keller spielte in der Jugend auch einige Jahre als Fußball-Torwart.

Noch mehr Augsburger Panther sind (bald) im Baby-Glück

Doch der Goalie ist beim AEV nicht der einzige Spieler, der sich über Nachwuchs freuen darf. Auch Sahir Gill, Daniel Schmölz und Drew LeBlanc haben in der Sommerpause ihre bevorstehende Vaterschaft angekündigt.

Sahir Gill und seine Freundin Yakira hatten die anstehende Geburt mit einer Baby Shower ("Baby-Party") gefeiert. Das Bild betitelte Bald-Mama Yakira mit #itsaboy (auf Deutsch: Es wird ein Junge!).

Schon im September war AEV-Profi Daniel Schmölz Vater geworden. Der Verein hat daraufhin das Bild von Junior und Senior Schmölz auf Instagram gepostet und den Nachwuchs damit in der Pantherfamilie willkommen geheißen.

Und auch Top-Scorer Drew LeBlanc wird bald Papa - dann schon zum zweiten Mal. Seine Frau Chelsea schreibt glücklich: "Wir sind gesegnet, unsere Familie wächst weiter! Baby Nr. 2 kommt im Januar und wir können es kaum erwarten, dass Sofina ein kleines Geschwisterchen bekommt."

Last but not least, auch Panther-Verteidiger Braden Lamb und seine Frau Lizz erwarten im Februar 2020 ihr erstes Kind. Erst im Juli haben die beiden in Minnesota geheiratet, zu Gast waren bei der Hochzeitsfeier auch die Teamkollegen Scott Valentine und Drew LeBlanc. (AZ)

Themen folgen