16:44 Uhr

AEV gegen München - eine große Rivalität geht in die nächste Runde

Zum DEL-Auftakt erwarten die Panther gleich den EHC München. Die meisten Beteiligten haben noch die beeindruckenden Bilder des Play-off-Halbfinales im Kopf.

Von Andreas Kornes

Daniel Schmölz hat den Auftakt gemacht. Seine Freundin Cinzia brachte am Montag in Salzburg Sohn Lion zur Welt. In den kommenden Wochen und Monaten blicken mit Brady Lamb, Markus Keller, Sahir Gill und Drew LeBlanc gleich vier weitere Panther-Profis Vaterfreuden entgegen. Als Nächstes ist Torwart Keller dran, der mit seiner Freundin Satu Ende Oktober Nachwuchs erwartet.

Schmölz stand am Donnerstag schon wieder auf dem Eis und absolvierte das Abschlusstraining vor dem DEL-Auftakt am Freitagabend (19.30 Uhr/Sport1) im Curt-Frenzel-Stadion. "Allen geht es gut. Wir sind sehr glücklich", sagte Schmölz nach der Einheit. Den Wechsel vom Kreißsaal zurück in die Kabine hat er problemlos hinbekommen. "Klar schaut man jetzt vielleicht nach dem Training als Erstes aufs Handy, ob alles gut ist. Ansonsten kann ich mich voll auf Eishockey konzentrieren." Seine kleine Familie kommt nächsten Montag aus Salzburg, woher Schmölz’ Freundin stammt, nach Augsburg.

Am Montag kommt die kleine Familie von Schmölz nach Augsburg

Vorher steht für den Stürmer und seine Kollegen das erste DEL-Wochenende der neuen Saison an. Und der Spielplan will es, dass diese genau dort ansetzt, wo die alte aufgehört hat: mit einem Duell gegen München. Über sieben Partien ging das Halbfinale im April dieses Jahres. Mit 504:46 Minuten war es das längste Play-off-Duell in der Geschichte der DEL. München setzte sich durch, um dann im Finale gegen Mannheim zu verlieren. Das Wort Revanche wollte am Donnerstag niemand bei den Panthern in den Mund nehmen. Aber, sagt Schmölz: "Spiele gegen München sind immer etwas Besonderes. Die wissen wie wir spielen. Wir wissen, wie die spielen. Das wird wieder für alle ein geiles Eishockeyspiel."

München ist gegen den AEV der haushohe Favorit

Dabei sind die Rollen zumindest auf dem Papier klar verteilt: München ist der haushohe Favorit. Das zeigt allein ein Blick auf die Etats, mit denen die beiden Klubs planen. Während Augsburg rund 6,5 Millionen Euro zur Verfügung hat, können die Münchner 15,5 Millionen Euro ausgeben – einem österreichischen Brausehersteller sei Dank. Nur Mannheim hat mit 16 Millionen Euro einen geringfügig höheren Etat. Trotz dieser finanziellen Unterschiede hatten die Augsburger aber in den Play-offs den damals noch amtierenden Meister am Rande einer Niederlage.

Hinter der Bande stand im April auch schon Tray Tuomie, damals noch als Assistent von Cheftrainer Mike Stewart. Letztgenannter ist mittlerweile in Köln, Tuomie wurde bei den Panthern zum Chef befördert. "Die Vorfreude ist riesig", sagt Tuomie. "Auf der DEL liegt unser Fokus." Die vier bislang absolvierten Partien in der Champions Hockey League seien ein willkommener Bonus und eine perfekte Vorbereitung gewesen, "aber diese Türe ist für uns jetzt erst einmal geschlossen. Das lassen wir hinter uns und konzentrieren uns voll auf die DEL."

Sahir Gill (links) und Matt Fraser harmonierten in der Vorbereitung und der CHL bestens. Bild: Siegfried Kerpf

Sahir Gill und Matt Fraser harmonieren im Panther-Sturm derzeit perfekt

Tuomie nutzte die komplette Vorbereitung dafür, verschiedenste Zusammenstellungen seiner Sturmreihen zu testen. Wie diese gegen München aussehen könnten, verriet Tuomie am Donnerstag natürlich nicht. Sicher ist nur, dass Matt Fraser und Sahir Gill zusammen spielen werden. Die beiden harmonieren perfekt, wovon vor allem Fraser profitiert. In der CHL traf der Torjäger schon sechsmal. "Letztendlich muss jeder mit jedem zusammen spielen können. Aber sicherlich gibt es ein paar Kombinationen, wo die Chemie besonders gut ist", sagte Tuomie. Genau das müssten aber er und sein Assistent Jamie Bartman austesten. "Die Saison hat 52 Spiele. Es wird nicht so sein, dass wir immer mit den gleichen Reihen spielen können."

27 Bilder Augsburger Panther: Der AEV-Kader für die Saison 2019/20 Bild: Ulrich Wagner

Wer gegen München im Tor der Panther stehen wird, wollte Tuomie ebenfalls noch nicht verraten. "Ich kann nur sagen, dass wir einen guten Torwart haben werden", sagte er mit einem Schmunzeln. Olivier Roy, die nominelle Nummer eins, scheint aber seine Fingerverletzung auskuriert zu haben. Zumindest absolvierte er am Donnerstag das komplette Training. Am vergangenen Wochenende hatte Keller beide Partien in der CHL absolviert.

Sicher ist, dass der Mann im Panther-Tor gegen München einiges zu tun bekommen wird. "Es ist ein Spiel, in dem wir punkten wollen", sagte Tuomie. Von Revanche wollte aber auch er nicht sprechen. "Es ist nur eines von 52 Spielen." München habe sich punktuell verstärkt und strebe sicherlich an, Mannheim den Titel wieder abzujagen.

EHC-Trainer Don Jackson sorgte zuletzt mit einem Wutausbruch für Schlagzeilen

Das Team aus der Landeshauptstadt hatte ebenfalls einen ausgezeichneten Start in die CHL und führt seine Gruppe mit neun Punkten an. Für Aufsehen sorgte allerdings Trainer Don Jackson mit einem Wutausbruch während des Spiels gegen HC Ambrì-Piotta. Der erfolgreichste Trainer in der DEL-Historie (acht Titel) beschimpfte den Schiedsrichter massiv und wurde vom Sports Disciplinary Board zu zwei CHL-Spielen auf Bewährung und einer Geldstrafe von 2000 Euro verurteilt.

Der meist sehr souveräne Jackson ist ein Wiederholungstäter. Obwohl seine Mannschaft vergangene Saison das vierte Play-off-Halbfinale gegen die Panther gerade 2:1 gewonnen hatte, stürmte Jackson auf das Eis. Er beschimpfte die Hauptschiedsrichter Daniel Piechaczek und Aleksi Rantala, zupfte einen am Ärmel, bis er mit einer deutlichen Geste vom Eis geschickt wurde. Damals hatte der Münchner Trainer 1000 Euro Strafe zahlen müssen.

Das Panther-Quiz: Testen Sie Ihr Wissen über den AEV! 1 / 24 Zurück Vorwärts 1. André Faust spielte von 1996 bis 2000 für die Panther in der DEL. In seiner Zeit beim AEV entwickelte er sich zu einem der Publikumslieblinge. Zudem gelang ihm ein Rekord, der bis heute Bestand hat. Welcher?

a) Der Kanadier hat die meisten Panther-Tore in den Play-offs erzielt. b) Mit 59 Strafminuten in einem Spiel führt der als Raubein bekannte Faust diese Statistik an. c) Ihm gelang das schnellste Tor der DEL-Geschichte. Gerade einmal fünf Sekunden benötigte er dafür.

Lösung: 1c

2. Die Augsburger Panther halten seit 2015 eine DEL-Bestmarke, wenn auch keine ruhmreiche. Den Auftritt am 18. November 2005 in Iserlohn würde man wohl am liebsten aus den Vereinsannalen streichen. Warum?

a) Innerhalb von nur 91 Sekunden schluckte man bei den Roosters vier Gegentore. Kein anderes Team kassierte eine solche Trefferflut je schneller. b) Die Panther-Reise an den Seilersee stieß auf wenig Interesse. Mit nur 400 Zuschauern ist es das schlechtestbesuchte DEL-Spiel aller Zeiten. c) Der AEV zeigte sich alles andere als treffsicher. In jener denkwürdigen Partie scheiterten die Augsburger mit sage und schreibe vier Penalties an Roosters-Keeper Dimitrij Kotschnew – und das in der regulären Spielzeit.

Lösung: 2a

3. Noch ein Spiel, dass die Panther am liebsten aus ihrem Gedächtnis streichen würden. Vor allem der damalige Keeper Dennis Endras wird nur allzu ungern an den 14. September 2008 zurückdenken. Was war passiert?

a) Die Panther erleben ein 0:10 Debakel in München. Endras muss das ganze Spiel über im Kasten bleiben. Denn ein Ersatz-Torwart hat die Reise in die Landeshauptstadt nicht mitgemacht. b) Die Augsburger mit Endras im Tor erweisen sich bei der Eröffnung der O2-World in Berlin als formidable Gäste – und gehen mit 0:11 baden. c) Der gebürtige Immenstädter Endras macht sein erstes DEL-Spiel für die Panther. Zum Einstand muss er in den ersten fünf Minuten gegen seinen heutigen Klub Mannheim gleich dreimal hinter sich greifen und wird daraufhin von Trainer Larry Mitchell ausgewechselt. Der Effekt: gleich Null! Am Ende verlieren die Panther zu Hause vor ausverkauftem Haus mit 0:9.

Lösung: 3b

4. Besser läuft es für Dennis Endras zwei Jahre später. 2010 wird er mit den Panthern Vizemeister. Kurze Zeit später gibt es für ihn erneut Grund zur Freude. Warum?

a) Der Keeper wechselt direkt in Finnlands höchste Liga zu Helsingfors IFK und erfüllt sich damit einen Kindheitstraum. b) Bei der Weltmeisterschaft im eigenen Land wird er 2010 als erster Deutscher überhaupt zum wertvollsten Spieler des Turniers gewählt. c) Endras wechselt in die NHL und bildet bei den New York Rangers gemeinsam mit dem Schweden Henrik Lundqvist ein starkes Torhüter-Duo.

Lösung: 4b

5. Apropos Torhüter: Im Jahr 1978 gelingt dem AEV ein ganz besonderer Coup. Welcher?

a) Mit Vladimír Dzurilla verplichtet der damalige Bundesligist einen absoluten Weltstar für das Tor. Der damalige National-Keeper der CSSR zieht dem Augsburger Angebot sogar einer Offerte der Chicago Blackhawks aus der NHL vor. b) Der AEV schwächt das damalige Spitzenteam vom SC Riessersee ganz entscheidend. Denn die Verantwortlichen schaffen es, mit Peter Wasl und Max Fink gleich beide Keeper aus Garmisch an den Lech zu holen. c) Vom damaligen Stanley-Cup-Sieger aus Montreal wechselt Torhüter Ken Dryden in die Fuggerstadt. Er avanciert zum Publikumsliebling, muss aber aufgrund familiärer Probleme nach nur sieben Einsätzen wieder zurück nach Kanada. Dort ist er heute Mitglied des nationalen Parlamentes.

Lösung: 5a

6. Glenn Anderson absolvierte über 1300 Spiele in der NHL und traf dabei 591 mal. Während eines Spielerstreiks in der stärksten Eishockey-Liga der Welt lief der sechsmalige Stanley-Cup-Sieger für die Panther auf und glänzte mit sechs Toren in fünf Spielen. Offensichtlich gefiel es dem NHL-Star so gut in der Fuggerstadt, dass er ein Jahr darauf gleich nochmal für neun Partien beim AEV anheuerte. Vielleicht lag es ja an seiner Unterkunft. Wo hatte Anderson Quartier bezogen?

a) Der Kanadier liebte die Aussicht auf seinem Balkon. Kein Wunder, vom 30. Stock des Hotelturms hat man ja auch einen wunderbaren Blick. b) Wohnen in Augsburg? Weit gefehlt. Der NHL-Legende war die Hauptstadt Schwabens schlicht zu klein. Deswegen mietete er sich im Bayerischen Hof in München ein. Gut, dass davon nur wenige Panther-Anhänger Wind bekamen. c) Wenn Augsburg, dann richtig. Anderson wollte direkt ins Herz der Stadt – und bekam seinen Willen. Um den Star zufrieden zu stellen, brachte man ihn in der Maximilianstraße unter. Das Hotel Drei Mohren war zu Augsburger Zeiten seine Heimat.

Lösung: 6a

7. Am 16. August 1988 empfing der Augsburger EV ganz besondere Gäste zu einem Testspiel. Wer lief damals im Curt-Frenzel-Stadion auf?

a) Der amtierende Stanley-Cup Sieger Edmonton Oilers zeigte mit Weltstar Wayne Gretzky sein Können im Schleifgraben. Endstand der Party: ein 2:12 aus AEV-Sicht. b) ZSKA Moskau mit Stars wie Igor Larionow, Wladimir Krutow oder Wjatscheslaw Fetissow gastierten in Augsburg. Die russischen Puck-Zauberer machten mit dem AEV kurzen Prozess. Auf der Anzeigetafel stand am Schluss ein 12:1 für die Sowjets. c) Der FC Barcelona ist im Fußball eine große Nummer. Aber ein katalanisches Eishockey-Team? Gibt’s nicht. Gibt’s doch! Der FC Barcelona Hoquei Gel, die Eishockey-Abteilung des Klubs, existiert seit 1972. Zuletzt holte man 2009 die spanische Meisterschaft. 1988 machte sich das Team auf Europa-Reise und gastierte auch beim AEV. Im Duell war der Kufen-FCB ziemlich chancenlos. Augsburg siegte am Ende mit 14:3.

Lösung: 7b

8. Mit sagenhaften 195 Punkten in 198 DEL-Einsätzen für die Panther ist Sergei Wostrikow eine Klublegende. 1999 kam der Russe an den Lech. Von welchem Klub?

a) Der damals schon 35-Jährige möchte nach unzähligen erfolgreichen Jahren in seiner Heimat bei ZSKA Moskau noch einmal etwas anderes sehen und kommt aus der russischen Hauptstadt ins beschauliche Augsburg. b) Nach zwei Jahren in der Japanischen Ice Hockey League und dem turbulenten Leben in der Hauptstadt Tokio sehnt sich der eher schüchterne Wostrikow nach mehr Ruhe. Deswegen zieht er das Panther-Dress dem von Kokudo Tokio vor – obwohl er dort zweimal in Serie Meister geworden war. c) Wostrikow tauscht Berge und Rotwein gegen Flüsse und Zwetschgendatschi ein. Soll heißen: Er verlässt Südtirol und heuert in Augsburg an. Statt HC Bozen heißt es fortan Augsburger Panther.

Lösung: 8c

