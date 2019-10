07:22 Uhr

AEV im CHL-Achtelfinale: Auslosung heute im Live-Stream sehen

Die Augsburger Panther haben sich ins Achtelfinale der Champions Hockey League gekämpft. Heute lässt sich die CHL-Auslosung live im Stream sehen. Alle Infos.

Gleich bei ihrer ersten Teilnahme an der Champions Hockey League stehen die Augsburger Panther im Achtelfinale. Dank eines ebenso umzitterten wie umjubelten 3:2-Sieges beim tschechischen Top-Team Liberec trifft die Mannschaft von Trainer Tray Tuomie nun im Achtelfinale auf den nächsten Gegner.

In Augsburg ist der Jubel nun groß - ebenso wie die Spannung, gegen wen es in der Runde der letzten 16 Teams nun geht. Hier erfahren Sie, wie das CHL-Achtelfinale abläuft, wo die Auslosung stattfindet und im Live-Stream zu sehen ist.

Auslosung fürs CHL-Achtelfinale im Live-Stream sehen

Am Freitag, 18. Oktober, wird ab 12 Uhr im finnischen Helsinki ausgelost. Dabei wird nicht nur das Achtelfinale, sondern gleich der ganze Gruppenbaum ausgelost. Zu sehen gibt es die Auslosung im kostenlosen Live-Stream: Sowohl auf der CHL-Homepage als auch auf der Facebook der Champions Hockey League wird die Show zu sehen sein.

Champions Hockey League: Wann findet das CHL-Achtelfinale statt?

Das Achtelfinale wird in Hin- und Rückspiel ausgetragen, die Termine stehen bereits fest. Die Hinspiele finden am Dienstag 12. November, sowie am Mittwoch, 13. November, statt. Die Rückspiele gehen eine Woche später am Dienstag, 19. November, sowie am Mittwoch, 20. November, über die Bühne. Das Viertelinale folgt am 3./4. Dezember sowie am 10.Dezember, das Halbfinale am 7./8. Januar sowie am 14./15. Januar. Das Endspiel wird nur in einem Spiel ausgetragen und findet am 4. Februar statt.

Augsburger Panther in der CHL: Wie sieht der Modus für das Achtelfinale aus?

In den acht Begegnungen trifft jeweils ein Gruppensieger gegen einen Gruppenzweiten. Weil die Panther in ihrer Gruppe auf Rang zwei abgeschlossen haben, geht es gegen einen Gruppensieger. Für den AEV bedeutet das: Die möglichen Gegner heißen Adler Mannheim und EHC München sowie EHC Biel, EV Zug und Lausanne HC (Schweiz) oder Frölunda Indians und Skellefteå AIK (Schweden). Der Gruppensieger hat den Vorteil, das entscheidende zweite Spiel vor heimischen Publikum austragen zu dürfen. Bedeutet auch: Die Panther werden am 12. oder 13. November ein Heimspiel haben.

Wer weiterkommt - darüber entscheidet die Summe der Tore, die beide Mannschaften in Hin- und Rückspiel erzielt haben. Eine Regelung wie im Fußball, wonach bei gleicher Tordifferenz die Anzahl der Auswärtstore entscheidend fürs Weiterkommen ist, gibt es nicht. Im Hinspiel wird das Spiel übrigens nach 60 Spielminuten definitiv zu Ende sein, eine Verlängerung ist erst im Rückspiel möglich. Dabei gilt: Steht es nach regulärer Spielzeit remis, werden zehn Minuten Overtime angesetzt. Sollte in dieser Verlängerung eine der beiden Mannschaften ein Tor erzielen, ist das Spiel zu Ende (sudden death). Bleibt die Overtime torlos, gibt es eine Entscheidung im Penalytschießen. (eisl)

30 Bilder So feuern die AEV-Fans die Panther gegen Liberec an Bild: Siegfried Kerpf

