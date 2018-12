07:31 Uhr

AEV in der Erfolgsspur - Trainer Mike Stewart nimmt sich zurück Augsburger Panther

Die Augsburger Panther sind derzeit sehr erfolgreich - AEV-Trainer Mike Stewart muss sein Team nur moderieren. Heute spielt der AEV in Wolfsburg.

Von Milan Sako

Wenn die Mannschaft in der Spur ist und sich in der Spitzengruppe der Deutschen Eishockey-Liga festgebissen hat , dann nimmt sich der Trainer zurück. „Ich muss jetzt nur aus dem Weg bleiben. Die Jungs heben nicht ab. Die bleiben am Boden“, sagt der Coach der Augsburger Panther.

Derbysieg gegen München - beim AEV läuft es wie geschmiert

Nachdem zuletzt mit drei Überzahl-Treffern beim 3:2 gegen den EHC München auch das Powerplay wie geschmiert funktionierte, bleibt für den Austro-Kanadier aktuell keine Baustelle offen. Allerdings warten zwei Auswärtsaufgaben hintereinander auf den DEL-Dritten. Am Mittwoch tritt der AEV in Wolfsburg und am Freitag in Berlin an.

Gegen den Volkswagen-Klub aus Niedersachsen feierten die Augsburger Mitte Oktober mit 6:0 den höchsten Saisonsieg. Auch das zweite Duell im Curt-Frenzel-Stadion dominierten die Gastgeber und gewannen 6:2. „Die Grizzlys müssen im Vergleich zum Vorjahr ein wenig kämpfen, was die Punkte und ihren Tabellenplatz anbelangt.

So bereiten sich die Augsburger Panther auf Gegner Wolfsburg vor

Aber sie geben nie auf und wir werden sie nicht auf die leichte Schulter nehmen“, verspricht AEV-Verteidiger Brady Lamb. Möglicherweise kehrt Lambs gewohnter Verteidigungspartner Scott Valentine nach seiner Verletzung wieder in den Kader zurück. Die Last auf sieben Schultern in der Abwehr zu verteilen wäre ideal, da über die Feiertage neun Partien in 19 Tagen anstehen.

Die Spiele der Panther und ihrer Konkurrenten werden weiterhin bei Telekom Sport zu sehen sein. Die Liga gab am Dienstag die Vertragsverlängerung mit dem Pay-TV-Sender bis Sommer 2024 bekannt.

