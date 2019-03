vor 2 Min.

AEV zeigt Spiel in Düsseldorf live im Curt-Frenzel-Stadion

Fans der Augsburger Panther können das Auswärts-Viertelfinale am Freitag auf einer Großbild-Leinwand im Curt-Frenzel-Stadion sehen.

Von Milan Sako

Die Augsburger Panther treten zum sechsten Play-off-Viertelfinale am Freitag in Düsseldorf an. Einen Sonderzug wie am vergangenen Freitag können die Fan-Klubs in so kurzer Zeit nicht wieder auf die Beine stellen. Doch der DEL-Klub bietet seinen Anhängern ein besonderes Play-off-Erlebnis. Das sechste und vielleicht schon entscheidende Spiel um 19.30 Uhr im Düsseldorfer ISS Dome wird im Curt-Frenzel-Stadion live übertragen.

„Wir freuen uns sehr, unseren Fans diesen Service bieten zu können. Die Panther stehen mit ihren Werten auch für Gemeinschaft. Deshalb möchten wir auch mit unseren treuen Anhängern zusammen ins Halbfinale einziehen“, sagt Marketing-Manager Leonardo Conti. Mit einem Sieg würde die Mannschaft von Trainer Mike Stewart in die Runde der letzten vier einziehen.

AEV in den Play-offs: Fans können Spiel live im Curt-Frenzel-Stadion verfolgen - Eintritt frei

Schon Spiel vier war in den VIP-Räumen der Panther zu sehen. Mit gut 500 AEV-Anhängern war die Live-Übertragung gut besucht. Unter dem Motto „Zusammen ins Halbfinale“ wird das Match in Zusammenarbeit mit MagentaSport (dort ist die Partie gegen Bezahlung im Internet zu sehen) nun im Stadion auf einer über 80 Quadratmeter großen Leinwand gezeigt.

Der Eintritt ist frei. Der Einlass erfolgt am Freitag ab 18.30 Uhr über den Süden beim Fanshop. Die Osttribüne bietet dann allen Zuschauern perfekte Sicht auf die Leinwand. Es gilt freie Platzwahl. Einige Catering-Stände haben geöffnet.

