Auf Instagram: Panther-Star Christoph Ullmann verkündet Karriereende

Panther-Center Christoph Ullmann hängt seine Schlittschuhe an den Nagel. Nach zwei Jahren bei den Augsburgern beendet der Ex-Mannheimer seine Karriere zum Saisonende.

Von Daniel Flemm

Eine große Eishockey-Karriere geht zu Ende: Panther-Center Christoph Ullmann wird am Saisonende seine Schlittschuhe an den Nagel hängen. "Es ist für mich Zeit, den jungen Cracks die Eisfläche zu überlassen", sagt der 36-Jährige in einem auf Instagram veröffentlichten Video zu seinen beiden Kindern, Lennox und Lina.

Augsburger Panther: Christoph Ullmann beendet Karriere

Mittlerweile hat auch der AEV bestätigt, dass Ullmann den diesjährigen CHL-Teilnehmer nach Ende der Spielzeit im März verlassen wird. Den Entschluss habe "Ulle" nach reiflicher Überlegung mit seiner Familie gefasst. Seit seinem Wechsel nach Augsburg im Sommer 2018 pendelt Ullmann zwischen Mannheim und Bayerisch-Schwaben.

Auch das kurze Video, mit dem Ullmann die Fans der Panther über sein Karriereende unterrichtet, deutet darauf hin, dass die Kinder bei der Entscheidung des 150-fachen Nationalspielers eine große Rolle gespielt haben. "Habt ihr euren Wunschzettel für Weihnachten schon abgeschickt?", fragt der Vater die beiden. Die Antwort der Kinder: "Ja, aber wir wünschen uns nur eine Sache: dass du wieder nach Hause kommst."

Über 900 Spiele, 224 Tore: AEV-Spieler Ullmann blickt auf eine große Karriere zurück

Ullmann blickt auf eine bewegte DEL-Karriere zurück: In den vergangenen 19 Jahren spielte der gebürtige Altöttinger neben den Panthern auch für die Adler Mannheim und die Kölner Haie. In über 900 Spielen verbuchte der Stürmer bislang 224 Tore und 260 Assists. Seine erfolgreichste Zeit verlebte Ullmann in Mannheim: Bis heute ist er DEL-Rekordtorschütze des Clubs, 2007 und 2015 gewann er dort die Meisterschaft.

Den Panthern verhalf Ullmann in der vergangenen Saison zu einer der erfolgreichsten Spielzeiten der Clubgeschichte: In den Playoffs schaffte es der AEV überraschend bis in Halbfinale. Dabei sorgte der Offensivmann auch für die wohl größte Schrecksekunde der Saison: Im Viertelfinale gegen Düsseldorf verschluckte Ullmann bei einem harten Zweikampf seine Zunge und musste auf dem Eis wiederbelebt werden.

Ullmann will dem Eishockey wohl treu bleiben - "neben der Eisfläche"

In der Nationalmannschaft absolvierte Ullmann über 150 A-Länderspiele und vertrat Deutschland bei neun Weltmeisterschaften. Bereits im Jahr 2018 wechselte Ullmann die Fronten: Bei der WM 2018 arbeitete der Nationalspieler als Experte für Sport1.

Über die Pläne nach seinem Karriereende schweigt Ullmann bislang. Im Video sagt er lediglich, er freue sich auf die Zeit danach und das Widersehen mit bekannten Gesichtern - "neben der Eisfläche". Dem Eishockey bleibt die DEL-Legende also treu. (dfl)

