Augsburger Panther

18:25 Uhr

AEV-Profi Henry Haase zeigt sich schlagfertig

Plus Der Panther-Profi und seine Verteidiger-Kollegen sind im Augenblick stark gefordert. Nach der Krefeld-Niederlage muss sich der Berliner arg beherrschen.

Von Milan Sako

Henry „Hank“ Haase ist ein kerniger Verteidiger. Eine Berliner Schnauze mit dem Herz auf dem rechten Fleck. Aber wenn er müde und kaputtgespielt ist, sollte man ihn nicht reizen. Woran es denn gelegen habe, dass die Krefelder am Sonntagabend das Spiel mit 3:1 gegen die Augsburger Panther gewonnen haben, wollte der Reporter des übertragenden Senders Magentasport von dem 28-Jährigen wissen. Man sah es Haase an, es brodelte in ihm. Er ärgerte sich über die Pleite und antwortete kurz angebunden: „Weil Krefeld zwei Tore mehr geschossen hat als wir.“ Zack, das hat gesessen. Da kann man nicht widersprechen. Das 3:1 ist Fakt.

