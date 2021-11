AEV-Verteidiger kritisiert fehlende Solidarität in der Liga

Die Kölner Haie stimmen einer Spielverlegung nicht zu und setzen den AEV unter Zugzwang. Augsburgs Verteidiger John Rogl kritisiert mangelnde Solidarität in der Liga.

Einen trainingsfreien Donnerstag bescherte die Absage des Auswärtsspiels am Freitag in Straubing der Mannschaft der Augsburger Panther. Wirklich freuen konnten sich die Profis über den Ruhetag nicht. Im Gegenteil, die trüben Aussichten mit massiven Zuschauerbeschränkungen oder gar Geisterspielen wie in der vergangenen Saison schmecken niemandem. „Das wäre furchtbar. Da haben wir alle darunter gelitten. Das will keiner mehr haben“, sagt Verteidiger John Rogl.

Die Panther stimmten in Absprache mit dem Ligabüro der Verlegung des Straubing-Spiels zu, das nun am Schlusstag der Olympischen Spiele in Peking am 20. Februar stattfinden soll. Ausschlaggebend für die Neuansetzung sind organisatorische Gründe hinsichtlich der Umsetzung der neuen Corona-Maßnahmen im Eisstadion am Pulverturm.

Straubing dankt dem AEV für Entgegenkommen bei Verschiebung

Gaby Sennebogen, Geschäftsführerin der Straubing Tigers, sagte zur Spielverlegung: „In erster Linie möchte ich mich bei der Organisation der Augsburger Panther für ihr Entgegenkommen hinsichtlich der Verschiebung unserer Partie bedanken. Durch die verabschiedeten Beschlüsse der bayerischen Regierung sind wir gezwungen, neue Corona-Maßnahmen beim Stadionbesuch einzuführen. Aktuell befinden wir uns noch in der genauen Analyse der nun geltenden Regelungen.“ Die Niederbayern benötigen schlicht mehr Zeit, um eine praktikable Handhabung für die kommenden Heimspiele zu finden. Durch die Spielverlegung gewinnen die Tigers Zeit.

Vor dem gleichen Problem stehen unverändert auch die Augsburger Panther. Der Sonntagsgegner Köln stimmte einer Verlegung nicht zu. „Wir hatten schon gehofft, dass sie solidarisch sind und uns entgegenkommen. Vielleicht liegt es auch daran, dass in Nordrhein-Westfalen andere Regeln herrschen, noch“, sagt Verteidiger Rogl. Die Haie pochten jedoch auf der Beibehaltung des Spielplans, was die Augsburger unter Zugzwang setzte.

Dezember ist ein großer Eishockey-Monat

Die Verantwortlichen der Panther befinden sich in engem Austausch mit den lokalen Behörden. In jedem Fall darf beim Zutritt ins Curt-Frenzel-Stadion nur noch die 2G-plus-Regelung Anwendung finden. Zudem gilt FFP2-Maskenpflicht. Die genauen Ausformulierungen der neuen 15. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, die erst seit Mittwochmorgen vorliegen, werden aber dafür sorgen, dass die maximale Kapazitätsobergrenze von 25 Prozent aufgrund der erforderlichen Mindestabstände keinesfalls erreicht werden kann.

Die zunächst anvisierte Zuschauerzahl von 1545 (die Gesamtkapazität im Frenzel-Stadion beträgt 6179) wird weiter spürbar reduziert. Vorerst gelten die Corona-Maßnahmen bis zum 15. Dezember. Bis dahin stehen allerdings fünf Heimspiele für die Panther an (siehe Infokasten). Der Dezember ist üblicherweise der mit am stärksten ausgelastete Eishockey-Monat. Die Einschränkungen werden so oder so den Klub finanziell hart treffen.

Augsburger Panther mitten im Abstiegskampf

Aufgrund der heftigen Turbulenzen im Spielplan diskutiert die Deutsche Eishockey Liga offenbar darüber, ob die Abstiegsregelung nicht auch in dieser Saison noch einmal ausgesetzt werden soll. Denn eigentlich müsste der 15. nach der Spielzeit in die DEL2 absteigen. Sollte den Löwen Frankfurt der Aufstieg in die DEL gelingen, müssen sogar die beiden letzten DEL-Klubs auf den Rängen 14 und 15 den Gang nach unten antreten, da die Eliteklasse in der kommenden Spielzeit wieder auf die ursprüngliche Zahl von 14 Klubs reduziert werden soll.

Frankfurt ist der einzige Zweitligist, der die Aufstiegsvoraussetzungen erfüllt. Augsburg als Tabellenzwölfter befindet sich mitten im Abstiegskampf. Das weiß auch John Rogl. „Wir wollen unsere Heimstärke gegen Köln ausspielen. Wir brauchen dringend die Punkte, und zwar so schnell wie möglich“, sagt der Panther-Verteidiger.