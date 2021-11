Augsburger Panther

06:34 Uhr

Augsburg gegen Ingolstadt: Über ein besonderes Derby in der DEL

Sean O'Connor spielte erst in Augsburg und wechselte dann nach Ingolstadt. Vor dem Wechsel lieferte er sich einen wilden Faustkampf.

Plus Augsburg gastiert an diesem Dienstag in Ingolstadt. Ein Duell, das von spezieller Rivalität begleitet wird. Eine Szene aus dem Jahr 2011 spiegelt das eindrücklich wider.

Von Andreas Kornes

Spiele der Augsburger Panther gegen den ERC Ingolstadt gehören zu den intensivsten. In einer stark bayerisch geprägten DEL mit gleich fünf Klubs, die im Freistaat beheimatet sind, stehen Derbys zwangsläufig sehr oft auf dem Spielplan. Die gegen Ingolstadt genießen aber, neben denen gegen München, einen besonderen Stellenwert. Stets sind die jeweiligen Gästefanblöcke voll. Gerade mal eine Stunde Autofahrt liegt zwischen den beiden Hallen. Hingebungsvoll überziehen sich die gegnerischen Fangruppen mit Schmähgesängen.

