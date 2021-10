Corona-Quarantäne: AEV-Spiel gegen Iserlohn Roosters heute Abend abgesagt

Eigentlich hätten die Augsburger Panther und die Iserlohn Roosters am Sonntagabend gespielt. Doch wegen Corona-Quarantäne und -Isolation kann das Spiel nicht stattfinden.

Heute um 19 Uhr sollten eigentlich die Augsburger Panther zu Hause im Curt-Frenzel-Stadion gegen die Iserlohn Roosters spielen. Jetzt wurde die DEL-Partie jedoch abgesagt.

Augsburger Panther gegen Iserlohn Roosters: Spiel heute Abend abgesagt

Die Roosters gaben am Sonntag bekannt, dass die Reise zum Auswärtsspiel wegen eines positiven PCR-Tests und zahlreichen Spielern mit Corona-Symptomen abgesagt werden müsse. "Die Folge ist eine am späten gestrigen Abend behördlich angeordnete Corona-Quarantäne für den betreffenden Spieler sowie Isolation für alle weiteren Akteure." Über die Nachholung des Spiels werde in den nächsten Tagen entschieden.

Zunächst seien laut eines Rooster-Statements vor der Abreise am Samstag bei einem Schnelltest zwei positive Ergebnisse aufgetreten. Am Abend habe dann ein positives PCR-Testergebnis bei einem anderen Spieler vorgelegen.

Spieler mit Corona-Symptomen lassen "alle Alarmglocken schrillen"

Auch zwei weitere Spieler hätten trotz negativen Schnelltests Symptome einer Corona-Infektion gezeigt. „Insbesondere die Tatsache, dass nach dem Spiel am Donnerstagabend keinerlei Beschwerden auftraten und dass wir dann am Samstag mehrere Spieler mit Symptomen hatten, hat alle Alarmglocken schrillen lassen“, so Christian Hommel, sportlicher Leiter der Sauerländer, an. Nach Rücksprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt sei für den betreffenden Spieler umgehend Quarantäne angeordnet worden.

Bis PCR-Ergebnisse für den Rest des Kaders vorliegen, müssen nun alle Spieler in häusliche Isolation. Die Ergebnisse werden laut Roosters jedoch frühestens am Montag vorliegen. Das Aus für die Partie am Sonntag.

Lesen Sie dazu auch

"Wir dürfen nicht vergessen, dass unsere Jungs keine Maschinen sind, sondern auch Angehörige und Freunde zuhause haben, um die sie sich sorgen. Wir haben jetzt in München und Düsseldorf gesehen, wie schnell es gehen kann, und sind sehr froh, dass die entsprechenden Maßnahmen getroffen wurden“, so Christian Hommel. (AZ)