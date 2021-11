Augsburger Panther

Drohen den Augsburger Panthern wieder Geisterspiele?

Plus Die Staatsregierung beschließt verschärfte Corona-Regeln, wonach bei Sportveranstaltungen nur noch eine Kapazität von 25 Prozent erlaubt ist. Der AEV prüft mögliche Szenarien.

Von Milan Sako

Die dramatische Entwicklung der Inzidenz in der Corona-Pandemie in Bayern könnte bald auch wieder zu Geisterspielen im Eishockey führen. Für kulturelle und sportliche Veranstaltungen sind in wenigen Tagen gravierende Beschränkungen zu erwarten. Angesichts explodierender Neuinfektionszahlen bringt die Koalition in Bayern deutliche Verschärfungen der Corona-Regeln auf den Weg. Die Maßnahmen sollen zunächst bis zum 15. Dezember gelten, wie Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) nach Beratungen mit dem Koalitionspartner, den Freien Wählern, mitteilte.

