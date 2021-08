Augsburger Panther

vor 17 Min.

Graz und Villach fordern die Augsburger Panther heraus

Samir Kharboutli (Bild) konnte sich im dritten Sturm an der Seite von Center David Stieler gut in Szene setzen.

Plus Die Panther spielen am Wochenende bei den Graz99ers und dem VSV Villach. Zuschauer dürfen ins Stadion. Es gibt ein Wiedersehen mit einem ehemaligen AEV-Stürmer.

Von Milan Sako

Den Titel „Freundschaftsspiel“ verdienen Duelle mit österreichischen Mannschaften eher selten. Immer wieder krachte es in den Partien der beiden Nachbarn. Schon in den 80er Jahren bei einem Testspiel im Rahmen eines Trainingslagers in Innsbruck flogen auf dem Eis die Fäuste und auf der Auswechselbank erfrischten die Innsbrucker Anhänger die AEV-Spieler mit Bierduschen in den Kragen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen