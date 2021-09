Augsburger Panther

Neuer AEV-Geschäftsführer Maximilian Horber: "Mit Geld sollte man nicht alles kaufen können"

Maximilian Horber (rechts), hier bei der Ehrung des Panther-Rekordspielers Steffen Tölzer, soll in Zukunft die Geschicke der Augsburger Panther lenken.

Plus Maximilian Horber soll in Zukunft die Eishockey GmbH der Panther führen. Er spricht über seine sportliche Prägung, die Arbeit mit Werbepartnern und die Schwierigkeiten in der Corona-Pandemie.

Von Milan Sako

Wann haben Sie zuletzt Faustball gespielt?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

