Panther-Chef Sigl: „Ohne Fans bekommen wir Probleme“

Plus Panther-Klubchef Lothar Sigl spricht im Interview über die schwierige Planung für die neue Eishockey-Saison und darüber, wie die Panther die Abstiegsgefahr verhindern wollen.

Eine Frage an das DEL-Aufsichtsratmitglied Lothar Sigl: Die Deutsche Eishockey-Liga hat mit den Bietigheim Steelers ein 15. Mitglied aufgenommen. Ist eine weitere Aufstockung geplant?