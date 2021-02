11:50 Uhr

Augsburger Panther: So hat Torwarttalent Moritz Borst seine DEL-Premiere erlebt

Plus Gegen Straubing hat sich auch der zweite Torwart der Augsburger Panther verletzt. Dann musste der 19-jährige Moritz Borst ran. Wie geht es ihm am Tag danach?

Von Andreas Kornes

Von der 3:6-Niederlage der Augsburger Panther am Freitag gegen die Straubing Tigers gibt es wenig Erfreuliches zu berichten. Die DEL-Premiere des Torwarttalents Moritz Borst gehört dazu. Im letzten Drittel musste er für den verletzten Markus Keller aufs Eis. Wir haben uns mit dem 19-Jährigen, der aus dem AEV-Nachwuchs kommt, über seinen ersten Einsatz in der höchsten deutschen Eishockeyliga unterhalten.

Wie lange hat es am Freitagabend gedauert, bis sich der Puls und die Anspannung wieder normalisiert hatten?

Moritz Borst: Das war ja schon eine Ausnahmesituation, deswegen hat das ein bisschen länger gedauert. Aber normalerweise kommt man in die Kabine, macht seine Routine und ist dann relativ schnell wieder unten.

Sie mussten im letzten Drittel des Spiels gegen Straubing für den verletzten Markus Keller einspringen. Wie schnell waren Sie auf Betriebstemperatur?

Borst: Vom Kopf her sehr sehr schnell. Da kommt ja dann alles auf einmal. Körperlich dauert es ein, zwei Minuten, bis man sich reingefunden und akklimatisiert hat. Dann macht man einfach sein Ding. Ich hatte mir das auch anders vorgestellt, dass man sich größere Sorgen macht. Natürlich ist man nervös, aber im Endeffekt spult der Körper das Notwendige auch ohne das eigene Zutun ab. Die Routinen funktionieren dann wie von selbst.

Wie haben die Kollegen nach dem Spiel auf ihre DEL-Premiere reagiert?

Borst: Tray Tuomie und alle meine Mitspieler haben mir gratuliert und sich für mich gefreut. Es ist natürlich schade, dass wir das Spiel verloren haben. Aber für mich war das schon eine coole Erfahrung. Ich hoffe natürlich, dass es Markus Keller bald wieder besser geht und dass nichts Schlimmes passiert ist.

Was macht man als Ersatztorwart eigentlich auf der Bank?

Borst: Wir führen erst einmal die Statistik. Natürlich ist es schwierig, die vollen 60 Minuten 100 Prozent fokussiert zu sein, wenn man nicht selbst am Spiel teilnimmt. Aber wenn man sich das Spiel aufmerksam anschaut und die anderen Sachen ausblendet, hilft es, sollte man doch mal reinkommen.

Hätten Sie Ihre DEL-Premiere lieber in einem vollen Curt-Frenzel-Stadion erlebt?

Borst: Das wäre schon ziemlich geil gewesen. Leider war es coronabedingt nicht möglich.

Wie gehen Sie mit der Situation um, dass Ihnen womöglich nächsten Mittwoch schon der nächste Einsatz bevorsteht, sollte sich Keller schwerer verletzt haben?

Borst: Ich bereite mich so vor, dass ich spielen kann. Und wenn ich muss, dann spiele ich. Wenn es Markus gut geht, dann spielt natürlich er, denke ich.

Der 19-jährige Moritz Borst wurde von den Augsburger Panthern mit einer Förderlizenz ausgestattet. Gegen Straubing bestritt er nach der Verletzung von Markus Keller seine DEL-Premiere. Bild: Ulrich Wagner

Die Panther haben Sie mit einer Förderlizenz ausgestattet. Was machen Sie neben dem Eishockey?

Borst: Ich studiere Wirtschaftsmathematik in Augsburg und bin jetzt im ersten Semester. Davor habe ich ein freiwilliges soziales Jahr absolviert.

Wie gut lassen sich Uni und Training unter einen Hut bringen?

Borst: Im Moment ist es ganz in Ordnung, da die Vorlesungen alle online sind. Ich kann sie mir also auch im Nachhinein anschauen. Aber insgesamt war es schon schwierig, sich im ersten Semester in das Studium reinzufuchsen. Ich war ja nie an der Uni. Zusammen mit dem Eishockey, was ich natürlich lieber mache, ist der Zeitaufwand schon riesig. Mal schauen, ob ich in der Regelstudienzeit durchkomme. Ich will es aber durchziehen. Und sollte es sich mit dem Eishockey nicht vereinbaren lassen, muss ich schauen, ob ich auf ein Online-Studium wechseln kann. Der Plan ist auf jeden Fall, einen Abschluss zu machen​.

