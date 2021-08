Augsburger Panther

15:30 Uhr

So lief der Trainingsauftakt des AEV vor fast 600 Fans

Plus Zum Trainingsauftakt der Augsburger Panther kommen 546 Fans ins Curt-Frenzel-Stadion. Das erste Match gewinnen die Dunkelgrünen. Am Ende gibt es kräftigen Applaus.

Von Milan Sako

Markus Keller kam als Erster. Mit seiner Kelle in der rechten Hand stapfte der Torwart aus der Umkleide die wenigen Meter bis zur Bandentür. Noch bevor die Kufe des Keepers das Eis berührte brandete Applaus auf. Zahlreiche Zuschauer erhoben sich von ihren Sitzplätzen, um die AEV-Profis zu begrüßen. Bevor die neu formierte Mannschaft am Samstag Mittag um 12.29 Uhr das erste offizielle Eistraining startete, begrüßten die Spieler zunächst ihre Fans. Am 8. März 2020 hatten zuletzt Besucher im Curt-Frenzel-Stadion ein Eishockeyspiel gesehen. Die Panther hatten sich damals für die Play-offs gegen Ingolstadt qualifiziert. Wenige Stunden später wurde die Saison abgebrochen und in der vergangenen Spielzeit durften wegen der Restriktionen in der Corona-Pandemie gar keine Fans mehr in die Hallen.

