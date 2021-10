Augsburger Panther

vor 46 Min.

Stieler steht vor der Rückkehr ins AEV-Team

Plus Der zuletzt verletzte Mittelstürmer ist Dreh- und Angelpunkt im Angriffsspiel der Augsburger Panther. Bei Gegner Eisbären Berlin spielt der ehemalige AEV-Torjäger Matt White schon wieder in starker Form.

Von Milan Sako

Radfahren ist gesund, das wissen auch die Eishockey-Profis der Augsburger Panther. Deshalb sitzen am Dienstagvormittag im Kraftraum des Curt-Frenzel-Stadions viele Spieler auf den Ergometern, um müde Beine wieder locker zu strampeln. „Wir haben den Tag genutzt, um den Körper und den Kopf zu erholen und deshalb haben sich nicht viele Spieler umgezogen“, schildert Trainer Mark Pederson die Vorbereitung der Augsburger Panther auf das Match am Mittwochabend (19.30 Uhr/live in Magentasport) gegen die Eisbären Berlin.

