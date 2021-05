Publikumsliebling Trevelyan verlängert bei den Panthern

Der AEV hat den Vertrag mit T.J. Trevelyan, der seit 2011 für Augsburg stürmt, verlängert. Auch Michael Clarke bleibt weiterhin bei den Panthern.

Die Augsburger Panther haben die Verträge von zwei ihrer Stürmer verlängert: T.J. Trevelyan und Michael Clarke werden auch in der nächsten Saison für den AEV in der DEL spielen. Das gab der Verein in einer Pressemitteilung bekannt.

Trevelyan hat bereits 389 Spiele für die Augsburger Panther absolviert

Darin heißt es, Trevelyan arbeite weiter an seinem Legendenstatus im Augsburger Eishockey. Der 37-Jährige habe in der DEL-Saison 2020/21 bewiesen, dass er auch in diesem Alter auf Top-Niveau spielen kann. Er habe auch in der vergangenen Saison mit acht Toren und elf Assists zu den Leistungsträgern im Pantherteam gehört. Trevelyan spielt seit 2011 für Augsburg, in dieser Zeit hat er 389 Spiele absolviert und gehört damit zu den verdientesten Akteuren der Panther.

"T.J. Trevelyan steht wie kaum ein anderer für die Augsburger Panther", wird der neue Panthercoach Mark Pederson zitiert. "Mit seiner Spielweise stellt er sich immer in den Dienst seiner Mannschaft, er hat Qualitäten in der Offensive und auch defensiv ist auf ihn Verlass. Kein Stürmer in der Liga hat mehr Schüsse geblockt als er. Ich bin froh, dass wir T.J. weiter im Team haben. Spieler mit seiner Mentalität, Einstellung und Erfahrung sind wichtig für unser Gefüge."

Michael Clarke wechselte vor einem Jahr von den Iserlohn Roosters zum AEV

Der AEV hat auch den Vertrag von Michael Clarke verlängert. Der 27-jährige Mittelstürmer wechselte zur Saison 2020/21 von den Iserlohn Roosters zu den Panthern. In 36 Spielen erzielte er vier Tore und verzeichnet sieben Assists.

"Michael Clarke ist ein variabler Spieler, in dem wir viel Potential sehen", wird Pederson zitiert. "Er ist erst seit drei Jahren Profi, in seiner persönlichen Entwicklung ganz sicher noch nicht am Ende angelangt und so wird er kommende Saison eine größere Rolle anstreben. Wir können ihn in allen Situationen des Spiels einsetzen. Zudem kann er sowohl in der Mitte als auch als Außenstürmer spielen. Diese Flexibilität macht ihn wertvoll für unsere neue Mannschaft. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm." (AZ)

