"Valentrain" bleibt: Darum ist Scott Valentine so wichtig für den AEV

Plus Mit Scott Valentine bleibt einer der wenigen Lichtblicke der vergangenen Saison bei den Panthern. Ebenfalls einen neuen Vertrag erhielt Adam Payerl.

Von Andreas Kornes

Wer Scott Valentine abseits des Eises begegnet, trifft einen ruhigen, eloquenten Mann. Einen, der gerne erst nachdenkt, bevor er redet. Wer Scott Valentine auf dem Eis begegnet, trifft auf eine Dampflock. Legendär die Checks des Kanadiers aus dem kleinen Örtchen Metcalfe in Ontario. In Erinnerung geblieben ist vielen Panther-Fans vor allem ein fairer aber beinharter Zusammenprall mit Münchens Yasin Ehliz in den Play-offs 2019. Wie ein lästige Fliege prallte Ehliz damals an Valentine ab und hatte in den folgenden Minuten sichtlich Mühe mit der Orientierung. Dem Augsburger Verteidiger brachte das den Spitznamen "Valentrain" ein. Doch nicht nur aufgrund seiner Robustheit ist Scott Valentine ein gefragter Mann bei den Augsburger Panthern.

