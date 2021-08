Augsburger Panther

vor 52 Min.

Wie Panther-Stürmer Campbell den Weg nach Augsburg fand

Nichts weniger als Meister will Neuzugang Colin Campbell mit den Augsburger Panthern werden.

Plus Neuzugang Colin Campbell über die Gründe, zu den Panthern zu wechseln, und seine Ziele mit dem AEV. Am Samstag Eisauftakt im Curt-Frenzel-Stadion.

Von Milan Sako

Campbell spielt erste seine zweite Saison in Europa und der Kanadier aus Augsburg freut sich nach einem aufregenden Start auf mehr. Im Sommer verpflichteten die Panther den 30-jährigen Stürmer aus Österreich. Die Liga gilt als etwas schwächer als die Deutsche Eishockey-Liga. Es war das erklärte Ziel des Nordamerikaners, sportlich nach vorne zu kommen. „Wien war als erste Europa-Station großartig für mich. Auch wenn es ein Kulturschock in einigen Bereichen war. Die Eishallen sind viel kleiner, auch die Supermärkte, aber dafür durfte ich in einer der schönsten Städte Europas meinem Beruf nachgehen“, erzählt der 1,85 Meter große Angreifer, kurz nachdem die Mannschaftsfotos geschossen sind.

