Augsburger Panther feiern gegen Krefeld den ersten Saisonsieg

Adam Payerl (Mitte) bejubelt mit Simon Sezemsky (links) und Mitch Callahan den 1:0-Führungstreffer der Augsburger Panther in Krefeld. Auch am Ende hatten die Gäste Grund zur Freude, der AEV siegte in der Verlängerung 4:3.

Bild: Osnapix/Duckwitz