Augsburger Panther laden zur Abschlussfeier im Curt-Frenzel-Stadion ein

Es war eine Saison, von der man sich in Augsburg noch in Jahren erzählen wird: Platz drei nach der Hauptrunde, im Halbfinale nur knapp am deutschen Meister EHC München gescheitert, Qualifikation für die Champions Hockey League. Deshalb möchten die Panther mit ihren Fans und dem Team am Sonntag, 28. April ab 11 Uhr im Curt-Frenzel-Stadion die Spielzeit 2018/19 feiern.

Der Einlass erfolgt über den Eingang Süd (Gesundbrunnenstraße). Die AEV-Spieler stehen für Autogramm- und Fotowünsche zur Verfügung, außerdem gibt es zu Essen und Trinken.

Im 1878-Shop gibt es auf alle Fanartikel 20 Prozent Rabatt. Der Fanshop hat am Sonntag auch letztmalig vor der Sommerpause geöffnet.

Zusätzlich gibt es wieder einen Verkauf der Mannschaftsausrüstung - von gebrauchten Schlägern, über Hosen, Schlittschuhen, Handschuhen bis hin zu Stutzen.

Die Panther blicken auf das hochdramatische Play-off-Derby über sieben Spiele mit zwei XXL-Verlängerungen zurück: die nach effektiver Spielzeit längste Endrunden-Serie der DEL-Geschichte. Lange 504:46 Minuten begegnete das AEV-Team dem Favoriten auf Augenhöhe und brachte diesen an den Rand einer Niederlage.

Die Mannschaft von Mike Stewart begeisterte nicht nur ihre eigenen Fans, die das Team stets bedingungslos nach vorne peitschten, sondern ganz Eishockeydeutschland. Nach der ersten Trauer über das Ausscheiden überwiegt für die Fans der Stolz auf eine fantastische Saison.

