17:32 Uhr

Augsburger Panther müssen wochenlang auf Olivier Roy verzichten

Bitterer Moment: Panther-Torhüter Olivier Roy (Zweiter von rechts) musste gegen Ingolstadt bereits in der 14. Minute mit einer Knieverletzung vom Eis.

Olivier Roy musste bei der Partie gegen Ingolstadt frühzeitig mit einer Knieverletzung vom Eis. Nun bestätigt der AEV erste Befürchtungen: Der Stammtorhüter wird wochenlang ausfallen.

Beim Auswärtssieg der Panther in Ingolstadt am vergangenen Donnerstag verletzte sich Olivier Roy nach neuesten Erkenntnissen so schwer, dass er für mehrere Wochen fehlen wird.

Wie der AEV am Samstagnachmittag bestätigte, wird der Schlussmann seinem Team nach eingehenden Untersuchungen durch die Mannschaftsärzte Dr. Karsten Bogner und Dr. Jens-Ulrich Otto in der Arthroklinik Augsburg voraussichtlich acht bis zehn Wochen nicht zur Verfügung stehen. Ein operativer Eingriff sei nicht nötig, die Verletzung werde konservativ behandelt, hieß es weiter.

31 Bilder Das ist der AEV-Kader für die Saison 2020/21 Bild: Siegfried Kerpf

Olivier Roy verletzte sich in der 14. Minute bei der Partie zwischen dem ERC Ingolstadt und den Augsburger Panthern und wurde von Markus Keller ersetzt. AEV-Verteidiger Scott Valentine hatte den ERCI-Angreifer Brandon DeFazio derart unglücklich auf Roy geschubst, dass der Frankokanadier zunächst auf dem Rücken im Torraum liegenblieb und anschließend schreiend vor Schmerzen und mit nachgezogenem rechten Bein von Mannschaftsarzt und Physiotherapeut in die Umkleide gebracht wurde. (AZ)

