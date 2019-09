vor 45 Min.

Augsburger Panther unterliegen Luleå nach großem Kampf

Nach den beiden Auswärtssiegen zum Start in die Champions Hockey League haben die Panther am Freitag die erste Niederlage kassiert. Luleå Hockey aus Schweden gewann mit 5:4 nach Verlängerung.

Von Andreas Kornes

Die Augsburger Panther können alles außer langweilig - im dritten Champions-Hockey-League-Spiel ihrer Historie gab es am Freitagabend die dritte Verlängerung. Gegen die schwedische Spitzenmannschaft Luleå Hockey stand es nach 60 teils hochklassigen Minuten 4:4 (1:1, 1:3, 2:0). Erst in der Zusatzschicht sicherten sich die Gäste den Sieg. Weiter geht es schon am Sonntag, wenn die Belfast Giants aus Nordirland im Curt-Frenzel-Stadion gastieren (17 Uhr).

Eine Hiobsbotschaft hatte Panther-Trainer Tray Tuomie schon vor dem Spiel gegen Luleå erhalten. Torwart Olivier Roy hatte im Abschlusstraining am Donnerstag einen Schuss unglücklich an die Hand bekommen und musste mit einer nicht näher definierten Verletzung pausieren. Im Hinspiel hatte er mit einer starken Leistung noch großen Anteil am knappen 3:2-Sieg nach Penaltyschießen gehabt. Für ihn stand am Freitagabend Markus Keller zwischen den Pfosten, auf der Bank saß Nachwuchsmann Moritz Borst. Und Keller bekam sofort jede Menge zu tun. Im ersten Drittel dominierten zunächst die Schweden mit ihrem schnellen, präzisen Spiel. Augsburg hielt mit viel Einsatz und Kampfkraft dagegen. 5500 Zuschauer im Curt-Frenzel-Stadion sahen ein begeisterndes Eishockeyspiel. Selbst langjährige Beobachter konnten sich nicht erinnern, derartiges Anfang September am Schleifgraben gesehen zu haben.

Augsburger Panther gegen Luleå: Isaac Brännström entscheidet das CHL-Spiel

Die Gäste belohnten sich als erstes für ihre Mühen und gingen durch einen Treffen von Noel Gunler in Führung (5.). Deutlich zu sehen war, dass sich Luleå diesmal besser auf die harte Spielweise der Gastgeber eingestellt hatte - und selbst auch ordentlich austeilten. Erst nach dem Rückstand kamen die Panther besser ins Spiel. Scott Valentine traf zunächst nur den Pfosten, ehe Matt Fraser wenig später seine starke Frühform unter Beweis stellte. Eine traumhafte Kombination über David Stieler und Sahir Gill schloss der Augsburger CHL-Topscorer in Überzahl zum 1:1 ab (12.).

Nach den beiden Auswärtssiegen zum Start in die Champions Hockey League haben die Panther am Freitag die erste Niederlage kassiert. Bild: Siegfried Kerpf

Anders als noch am vergangenen Wochenende blieben die Schweden aber auch im zweiten Drittel am Drücker. Arttu Ilomäki (21.) und Jonas Berglund (23.) in Unterzahl trafen zum 1:3. Beide Male waren grobe Fehler im Aufbauspiel vorangegangen, die Luleå eiskalt ausnutzte. Augsburg dagegen tat sich schwer im Abschluss. Selbst eine vierminütige Überzahl verstrich ungenutzt. Als David Stieler dann doch der Anschlusstreffer gelang (38.), konterten die Schweden postwendend, Robin Kovacs stellte auf 2:4 (39.).

Die Augsburger Fans im heimischen Curt-Frenzel-Stadion. Bild: Siegfried Kerpf

Erst als Fraser mit seinem zweiten Treffer, der buchstäblich aus dem Nichts fiel, wieder auf 3:4 verkürzte (49.), wirkten die Gäste beeindruckt. Der 29-jährige Kanadier hatte aus dem Handgelenk genau ins Kreuzeck getroffen. Augsburg warf in der Folge alles nach vorne. Und als schon keiner mehr damit rechnete, traf Drew LeBlanc zum 4:4 - genau 39 Sekunden vor der Schlusssirene. In der Verlängerung hatten diesmal aber die Schweden das bessere Ende für sich. Isaac Brännström sicherte seiner Mannschaft den Extra-Punkt.



Augsburg Keller - McNeill, Haase; Tölzer, Lamb; Sezemsky, Valentine; Rogl, Lambacher - Callahan, LeBlanc, Holzmann; Fraser, Gill, Mayenschein; Payerl, Stieler, Sternheimer; Schmölz, Ullmann, Hafenrichter

