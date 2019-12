vor 60 Min.

Augsburger Panther verlieren gegen Ingolstadt in der Verlängerung

Der AEV verspielt seine 3:0-Führung und unterliegt letztlich mit 3:4 gegen den ERC Ingolstadt. US-Amerikaner Callahan sogt derweil mit Alkohol-Eskapaden für Unruhe.

Von Milan Sako

Im Eishockey-Duell Augsburg gegen Ingolstadt bleiben die Oberbayern obenauf und feiern im dritten Duell den dritten Erfolg. Bitter für den AEV: Bis zu 24. Minute hatten die Gastgeber mit 3:0 geführt, doch die Gäste kämpften sich wieder auf 3:3 heran. In der 62. Minute gelang Maurice Edwards der entscheidende Treffer zum 4:3 (0:2, 1:1, 2:0, 1:0) nach Verlängerung für den ERCI.

Augsburg gegen Ingolstadt: Henry Haase fehlt in der Abwehr

Augsburgs Trainer Tray Tuomie hatte wieder seinen Stamm-Torhüter Olivier Roy aufgeboten, der Markus Keller ersetzte. In der Abwehr fehlte der beste Puck-Blocker Henry Haase wegen eines grippalen Infekts. Aus sportlichen Gründen beorderte Trainer Tray Tuomie Stürmer Mitch Callahan als zehnten und überzähligen Ausländer auf die Tribüne. Allerdings war der US-Amerikaner vor Spielbeginn das Gesprächsthema im Stadion. Am vergangenen Dienstag war der Sommer-Neuzugang in der Innenstadt von der Polizei betrunken auf einem E-Roller aufgegriffen worden. Da der Alkoholtest zwei Promille ergab musste der AEV-Profi seinen Führerschein sofort abgeben. Zur sportlichen Misere mit bislang erst einem Saisontreffer in 34 Pflichtspielen hat Callahan nun noch andere Sorgen am Hals.

Die Mannschaft blieb trotz der Unruhe um ihren Teamkollegen auf Puck und Gegner fokussiert und legte von Beginn an den Vorwärtsgang ein. Ein Angriff nach dem anderen rollte auf ERC-Keeper Timo Pielmeier zu. Es war nur eine Frage der Zeit, bis der Puck im Tor des Nationaltorhüters landen sollte. Nach einem Schuss von Verteidiger Brady Lamb hielt Thomas J. Trevelyan die Kelle richtig hin und fälschte unhaltbar zum 1:0 (18.) ab. Nur 73 Sekunden später erhöhte Torjäger Adam Payerl auf 2:0. Nach der perfekten Vorlage von Kapitän Steffen Tölzer musste der Kanadier die Scheibe nur noch in die Maschen lenken. Der Torjäger machte das persönliche Dutzend voll.

AEV vs. ING: Ingolstadt kommt zurück ins Spiel

Vier Minuten nach der ersten Pause zeigten die Augsburger, warum sie das viertbeste Überzahl-Team der Deutschen Eishockey-Liga mit einer Quote von 23 Prozent (jeder Wert jenseits der 20 ist überragend) stellen. Auf Zuspiel von Daniel Stieler platzierte Daniel Schmölz den Puck im Toreck und bejubelte mit dem 3:0 seinen achten Saisontreffer. Als die Hausherren vor 5878 Zuschauern im Curt-Frenzel-Stadion frühzeitig wie der sichere Sieger aussahen, legten auch die Oberbayern los. Die ERC-Profis nutzten nun ihre flinken Beine und schnürten den Gegner minutenlang im eigenen Drittel ein. Der 3:1-Anschluss durch Fabio Wagner war verdient.

Ingolstadt war zurück im Spiel und machte weiter Druck. Die gut 300 mitgereisten ERCI-Fans sorgten auch für Stimmung und hatten im letzten Drittel wieder Grund zum Jubeln. Maurice Edwards brachte Ingolstadt in der 46. Minute auf 2:3 heran. Die Gäste machten Druck. Die Augsburger machten sich jedoch durch haarsträubende Abspielfehler selbst das Leben schwer. Mit einem Stockfoul gegen Schmölz und der damit verbundenen Zwei-plus-zwei-Minutenstrafe brachte der Ingolstädter Fabio Wagner seine Team aus dem Rhythmus. In der langen Überzahl brachte der AEV allerdings nichts zustande. Mit einem sechsten Feldspieler statt Torwart Pielmeier gelang Michael Collins 42 Sekunden vor Ablauf der regulären Spielzeit das 3:3. Erneut Edwards bescherte dem ERCI den Zusatzpunkt.

Augsburger Panther Roy - Rogl, Lamb; Valentine, Sezemsky; Tölzer, McNeill - Schmölz, LeBlanc, Kosmachuck; Mayenschein, Gill, Payerl; Trevelyan, Stieler, Fraser; Holzmann, Ullmann; Hafenrichter

ERC Ingolstadt Pielmeier - Wagner, Edwards; Sullivan, Friesen; Jobke, Schütz - Collins, Findlay, Simpson; Olver, Höfflin, Faucault; Mashinter, Wohlgemuth, Elsner; Bailey, Olson, D‘Amigo; Detsch

