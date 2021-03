vor 18 Min.

Ausfälle beim AEV: Brady Lamb und Spencer Abbott sind verletzt

Die Augsburger Panther müssen noch mehr Ausfälle verkraften: Brady Lamb und Spencer Abbott sind verletzt. Olivier Roy ist corona-positiv.

Schon wieder eine Hiobsbotschaft für den AEV: Die Augsburger Panther müssen noch mehr Ausfälle hinnehmen.

Augsburger Panther melden Ausfälle: Brady Lamb und Spencer Abbott sind verletzt

Wie der Verein am Freitagmorgen bekannt gab, hat sich AEV-Kapitän Brady Lamb in der Partie der Augsburger Panther bei den Straubing Tigers einen Muskel am Unterkörper verletzt. Damit fällt der Publikumsliebling wohl zwei bis drei Wochen aus, so die Einschätzung der Mannschaftsärzte.

Auch Stürmer Spencer Abbott ist angeschlagen. Mit einer Oberkörperblessur sei sein Einsatz in den beiden Spielen gegen den ERC Ingolstadt am heutigen Freitagabend sowie kommenden Dienstag in Nürnberg aktuell eher unwahrscheinlich.

AEV-Torwart Olivier Roy ist positiv auf das Coronavirus getestet

Eine weitere Nachricht, die unter AEV-Fans für Aufsehen sorgen wird: Torwart Olivier Roy, der mit einer Knieverletzung ohnehin noch mehrere Wochen fehlen wird, wurde im Rahmen des regelmäßigen Testprotokolls positiv auf SARS-Cov2 getestet.

Aufgrund seiner Verletzung hatte er zuletzt keinen direkten Kontakt zur Mannschaft. Er zeigt nur leichte Symptome und hat sich sofort in häusliche Quarantäne begeben. Alle anderen Tests, die regelmäßig durch Mannschaftsarzt Dipl. med. Vladislav Trivaks und seinen Kolleginnen und Kollegen aus dem MVZ Augsburg Süd durchgeführt werden, fielen negativ aus. (AZ)

