vor 57 Min.

Bestätigt: Mike Stewart verlässt die Augsburger Panther

Die Augsburger Panther um Trainer Mike Stewart spielten eine außergewöhnliche Saison. Nun verlässt der 46-Jährige den AEV – und wechselt zu den Kölner Haien.

Es hatte sich angebahnt – jetzt gibt es die Bestätigung: Mike Stewart, Trainer der Augsburger Panther, verlässt den Verein. Das hat der AEV am Mittwoch mitgeteilt. Damit bestätigt sich, was unsere Redaktion bereits in der vergangenen Woche berichtete : Stewart wechselt als Trainer zu den Kölner Haien. Den scheidenden Trainer Dan Lacroix hatten die Rheinländer bereits vor einigen Tagen verabschiedet. Noch nicht bekannt ist, wer die Nachfolge von Stewart in Augsburg antritt.

Unter Stewart spielten die Panther die beste Saison seit der Vize-Meisterschaft in der Deutschen Eishockey-Liga 2010. Sie schieden erst im letzten Halbfinal-Spiel der Playoff-Serie gegen den EHC Red Bull München aus dem Rennen um die Meisterschaft aus – und begeisterten weit über die Stadtgrenzen hinaus mit ihrer leidenschaftlichen Spielweise.

Mike Stewart: "Danke für alles Augsburg, es war mir eine Ehre"

Stewart zeigte sich in einer Mitteilung des Vereins wehmütig: "Der Abschied aus Augsburg fällt mir nicht leicht. Ich habe diesen Club in den letzten vier Jahren lieben gelernt. Als Trainer konnte ich mich zu jedem Zeitpunkt auf meine Tätigkeit konzentrieren. Wir hatten immer ein ruhiges und hochprofessionelles Umfeld, treue Partner und begeisterungsfähige Fans. So bleibt mir nur, danke zu sagen. Danke für alles Augsburg, es war mir eine Ehre."

8 Bilder Von "Iron Mike" zum Erfolgstrainer: Mike Stewart verlässt die Panther

Panther-Boss Lothar Sigl sprach Stewart seinen Dank aus: "Natürlich wären wir mit Mike auch gerne in eine fünfte gemeinsame Saison gegangen und hätten ihn somit gerne hinter der Bande eines CHL-Teilnehmers gesehen, dennoch respektieren wir natürlich seinen Wunsch nach einer beruflichen Veränderung." Und weiter: "Mike wird in Augsburg immer willkommen sein."

Auf seinen künftigen Job in Köln angesprochen, zeigte sich Stewart zuletzt wortkarg. Klar scheint jedoch: Mit der neuen Aufgabe steigt der 46-Jährige auf der Karriereleiter auf. In Köln sollen ihn nach Informationen unserer Redaktion deutlich verbesserte Konditionen erwarten. Außerdem verfügt Stewart künftig über einen deutlich höheren Spieleretat.

Trainer Mike Stewart wechselt zu den Kölner Haien

Unter Stewart spielten die Panther die beste Saison seit der Vize-Meisterschaft in der Deutschen Eishockey-Liga 2010. Bild: Kolbert-press/christian Kolbert (Archiv)

Stewart erarbeitete sich als Verteidiger den Spitznamen "Iron Mike". Im Jahr 2000 wechselte der Abwehrspieler zuerst nach Frankfurt und dann für zwölf Jahre nach Villach. In Österreich startete er seine Trainerkarriere. Anschließend zog es Stewart mit Frau Tara, Sohn Mack und den Töchtern Avery und Bryn nach Bremerhaven, wo er den Zweitliga-Titel holte. Im Sommer 2015 wechselte er in die Deutsche Eishockey-Liga nach Augsburg. Panther-Boss Lothar Sigl hatte einen ehrgeizigen Coach mit guten Kontakten in Nordamerika gesucht. Stewart entpuppte sich als Glücksgriff.

Mike Stewart führte die Augsburger Panther bereits ins Viertelfinale

32 Bilder So haben die Panther-Fans ihr Team bei Spiel 7 in München angefeuert Bild: Christian Kolbert

Bereits vor zwei Jahren führte er die Panther ins Viertelfinale, wo die Augsburger nach sieben Partien knapp an Nürnberg scheiterten. In dieser Saison baute der 46-Jährige mit einem für DEL-Verhältnisse kleinen Gesamt-Budget von knapp sechs Millionen Euro ein erfolgreiches Team auf. (AZ)

Lesen Sie dazu unseren Kommentar: Der Abschied von Mike Stewart ist für den AEV ein herber Verlust

17 Bilder Das ist das Team der Augsburger Panther für die Saison 2019/20 Bild: Siegfried Kerpf

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen Folgen